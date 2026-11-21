Consiliul Local al municipiului Suceava va dezbate și supune aprobării, în ședința de săptămâna viitoare, alocarea sumei totale estimate de 354.936 de lei din bugetul local pentru decontarea cheltuielilor de transport ale personalului didactic din 28 de unități de învățământ preuniversitar de stat din oraș, pentru perioada septembrie – decembrie 2026.

Proiectul de hotărâre vizează cadrele didactice de predare, auxiliare și de conducere care nu dețin locuință pe teritoriul municipiului Suceava și fac naveta zilnic din alte localități. Deși legea educației prevede trecerea acestor cheltuieli în finanțarea de bază asigurată din bugetul de stat, măsura a fost amânată până în anul școlar 2027–2028, obligația de plată rămânând în continuare în sarcina bugetelor locale.

Potrivit centralizatorului întocmit de Serviciul Buget pe baza solicitărilor aprobate de consiliile de administrație ale școlilor, marea majoritate a profesorilor optează pentru decontarea bonurilor de carburant, pentru deplasarea cu autoturismul personal, plafonată la valoarea unui abonament pe ruta respectivă, doar o mică parte solicitând contravaloarea abonamentelor sau a biletelor de transport în comun.

Fondurile sunt distribuite către 6 grădinițe, 9 școli gimnaziale, 12 colegii și licee, precum și către Școala Postliceală Sanitară. Cele mai mari sume estimate pentru intervalul septembrie – decembrie 2026 revin următoarelor unități: Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”- 46.633 lei; Liceul Teologic „Mitropolitul Dosoftei”- 33.836 lei; Școala Gimnazială „Ion Creangă”- 31.780 lei; Grădinița cu Program Normal „Obcini” – 18.903 lei; Liceul cu Program Sportiv Suceava – 18.078 lei; Grădinița cu Program Prelungit „Gulliver”- 15.000 lei; Școala Gimnazială nr. 10- 14.256 lei; Colegiul Național „Mihai Eminescu”- 13.940 lei; Școala Postliceală Sanitară „Acad. Prof. dr. Leon Dănăilă”- 13.590 lei; Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”- 13.560 lei.

Analiza listelor nominale arată că, pe lângă localitățile limitrofe municipiului, precum Șcheia, Ipotești, Moara, Sfântu Ilie, Bosanci, Mihoveni, Mitocu Dragomirnei, Plopeni, sau orașele din județ – Fălticeni, Rădăuți, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc, Siret, Liteni, Cajvana, Milișăuți, Vicovu de Sus, există și cadre didactice care fac naveta de la distanțe considerabile.

În centralizator figurează profesori cu domiciliul în Iași – la Colegiul de Artă și la Liceul Teologic, Piatra Neamț – la Grădinița „Gulliver”, Roman – la Colegiul de Artă, Botoșani și Leorda – Botoșani – la Școala „Ion Creangă”, Colegiul de Artă și LPS Suceava, precum și din zone din județ mai îndepărtate de municipiul Suceava, precum Sadova, Stulpicani, Ostra, Mălini sau Sucevița.

Sumele aprobate prin hotărâre reprezintă plafoane maxime estimate, decontarea efectivă urmând să se facă lunar de către unitățile de învățământ, pe baza documentelor justificative.