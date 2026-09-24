Peste 35% dintre medicii de familie au trecut de 65 de ani. Doar 7 au sub 35 de ani în tot județul Suceava

Sistemul de asistență medicală primară din județul Suceava se confruntă cu o vulnerabilitate majoră provocată de îmbătrânirea accentuată a corpului medical și de lipsa cronică de specialiști în mediul rural. Datele au fost prezentate joi, în ședința Colegiului Prefectural, de către Direcția de Sănătate Publică (DSP) Suceava. Situația prezentată arată că medicina de familie din județ supraviețuiește prin medici aflați la vârsta pensionării, în timp ce mii de localnici din județ nu au acces la un cabinet de proximitate.

Conform raportului DSP, la nivelul județului activează 247 de medici de familie, dintre care 124 în mediul urban și 123 în mediul rural. Deși numeric distribuția pare egală, presiunea reală se află pe umerii medicilor din sate, unde trăiește peste 57% din populația județului, respectiv peste 435.000 de locuitori. Cea mai mare îngrijorare este legată de schimbul generațional, care este aproape inexistent.

Nu mai puțin de 90 de medici, care înseamnă 35,86%, au vârsta de 65 de ani sau peste. La polul opus, în tot județul Suceava există doar 7 medici de familie cu vârsta sub 35 de ani. În lipsa unei strategii urgente de înnoire a personalului, riscul ca deficitul să devină de nerezolvat în următorii ani este iminent.

Comunele fără medic

Analiza arată că 36 de localități din județ se confruntă cu un deficit major de medici de familie. Situația cea mai gravă se înregistrează în cinci comune care au fost complet descoperite. Localitățile Cârlibaba, Bălcăuți, Coșna, Crucea și Ciprian Porumbescu nu dispun în prezent nici de un medic de familie propriu și nici măcar de un punct de lucru medical. Locuitorii de aici sunt obligați să parcurgă zeci de kilometri pentru o consultație sau o rețetă.

În plus, județul Suceava, al doilea ca suprafață din țară și caracterizat printr-o dispersie semnificativă a satelor, dispune de doar două centre de permanență fixe, la Ipotești și Straja. Acestea sunt total insuficiente pentru a asigura garda de proximitate în afara programului normal, în special pentru bazinele demografice îndepărtate din zonele Dorna, Câmpulung Moldovenesc sau Rădăuți rural.

Pentru a stopa prăbușirea rețelei de medicină primară și a atinge obiectivele strategiei naționale de sănătate 2023-2030, care prevede reducerea cu 20% a localităților fără medic, DSP solicită implicarea autorităților locale. Printre măsurile urgente propuse se numără acordarea de facilități pentru tinerii medici, inclusiv locuințe de serviciu, spații moderne gratuite pentru cabinete și stimulente financiare la nivel local pentru a-i atrage în mediul rural. De asemenea, DSP propune extinderea centrelor de permanență, prin înființarea de noi puncte fixe sau mobile în zonele montane și izolate.

Pentru bolnavii cronici din zonele izolate din munți o soluție poate fi telemedicina, prin implementarea soluțiilor de monitorizare de la distanță, iar populația vulnerabilă ar trebui să se poată baza pe asistența comunitară, prin dezvoltarea rețelei prin proiectul SCI 2000, prin care s-au angajat deja 22 de asistenți medicali comunitari noi, urmând să fie scoase la concurs alte 14 posturi.