Peste 35 de urgențe reale zilnic în județul Suceava

Dinamica intervențiilor salvatorilor și activitatea de ordine publică la nivel urban completează tabloul siguranței cetățenilor județului. Documentul evidențiază o activitate intensă pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Bucovina”, dar și o creștere semnificativă a încasărilor din amenzi la nivelul Poliției Locale Suceava, pe fondul sancționării abaterilor rutiere și de ordine publică.

Pompierii militari suceveni au avut o perioadă extrem de încărcată în plan operativ, în trimestrul II al acestui an, înregistrând 3.267 de ieșiri la intervenție, ceea ce înseamnă o medie zilnică de aproape 35 de situații de urgență, după cum reiese din raportul ATOP ce va fi supus analizei în plenul Consiliului Județean Suceava, în ședința de miercuri, 30 septembrie.

Deși cazurile medicale asistate de SMURD au scăzut ușor la 2.309, raportul indică o creștere îngrijorătoare a evenimentelor grave, incendii și accidente rutiere cu victime. Astfel, în trimestrul II al acestui an s-au produs 194 de incendii în județ, față de 138 în aceeași perioadă a anului trecut, deci o creștere cu 56 de evenimente.

De asemenea, echipajele ISU-SMURD au intervenit la 166 de accidente pe drumurile din județ, ce au necesitat descarcerare și prim ajutor medical calificat, în creștere de la 138 de cazuri în 2025.

Pe linie de prevenție, ISU a efectuat 338 de controale, aplicând 230 de amenzi în valoare totală de 1.412.500 lei și peste 2.000 de avertismente pentru deficiențe de securitate la incendiu.