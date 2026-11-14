Elevi suceveni și familiile acestora, precum și cadre didactice, s-au mobilizat într-o amplă amplă campanie de solidaritate. Au adunat fructe, legume, alimente și conserve pentru persoanele și familiile nevoiașe, o primă tură de alimente fiind împărțită vineri, 13 noiembrie, de Ziua Mondială a Bunătății.

Campania „Săptămâna legumelor și a fructelor donate” a mobilizat până în prezent 102 unități de învățământ, iar bilanțul provizoriu depășește 35 de tone de donații raportate în kilograme.

Campania este organizată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC), și coordonată la nivel județean de prof. dr. Aurica Daneliuc, inspector școlar pentru activități extrașcolare.

Ce s-a adunat în campanie:

Peste 22,6 tone de fructe și legume — Mere, pere, gutui, nuci, struguri, citrice, cartofi, ceapă, morcovi, varză, sfeclă roșie și dovleci.

Aproximativ 8 tone de alte alimente — Făină de grâu, mălai, zahăr, orez, paste făinoase, fasole uscată, griș, biscuiți și napolitane.

Aproximativ 4,5 tone de donații — Cantități raportate global, fără detaliere pe sortimente.

Aproximativ 6.800 de borcane și conserve — Compoturi, dulcețuri, gemuri, zacuscă, murături, bulion, conserve de legume, pește și carne.

Peste 1.700 de litri de ulei și oțet — Uleiul este produsul predominant în această categorie.

Peste 35 de tone de alimente, donate de elevi suceveni pentru oamenii aflați în nevoie

O parte dintre donații a ajuns deja la beneficiari, prin unitățile de învățământ care au predat produsele direct partenerilor din proiectele lor de voluntariat. Darurile își vor continua drumul săptămâna viitoare din cele șase centre de colectare, de unde vor fi distribuite în funcție de nevoile beneficiarilor. O parte va fi trimisă și la Chișinău, la Mitropolia Basarabiei, către Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului.

“Le mulțumim copiilor care au sortat și împachetat darurile, familiilor care au împărțit din roadele lor și cadrelor didactice care i-au însoțit. Bunătatea zilei de astăzi se va regăsi în aburul unei mese calde, în dulceața întinsă pe o felie de pâine și în mărul pe care un copil îl va pune în ghiozdan pentru a doua zi”, au transmis organizatorii.