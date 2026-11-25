Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Suceava a anunțat, miercuri, că după 1 decembrie va începe plățile pentru campania 2026.

Situația plății subvențiilor agricole a fost analizată în ședința Colegiului Prefectural de miercuri, unde conducerea APIA – Centrul Județean Suceava a prezentat bilanțul financiar al anului 2026. Conform datelor prezentate, instituția a efectuat plăți de 31,549 de milioane de euro din fonduri europene și 5,709 milioane de lei din bugetul național, sume care acoperă atât lichidările din campania 2025, cât și avansurile pentru anul în curs.

Pentru campania 2026, în județul Suceava au fost înregistrate 37.091 de cereri de plată, pentru o suprafață totală de peste 197.100 de hectare. Din 16 octombrie, data demarării plății avansurilor, au fost autorizate următoarele sume din fonduri europene: 25,62 milioane de euro pentru 35.145 de fermieri (intervenții finanțate din FEGA); 4,67 milioane de euro pentru 8.461 de fermieri (intervenții finanțate din FEADR); 1,18 milioane de euro pentru Programul pentru școli al României; 63.850 de euro pentru sectorul apicol.

Din bugetul național au fost decontate sumele pentru acciza la motorină, renta viageră agricolă, ajutoarele de stat din zootehnie și sprijinul pentru apicultură.

Înainte de autorizarea banilor, toate cele 37.091 de dosare au trecut prin controlul administrativ și monitorizarea prin satelit. În urma verificărilor satelitare, 19.901 fermieri suceveni au primit notificări pentru clarificarea unor neconcordanțe la nivelul parcelelor agricole, în timp ce 342 de fermieri au fost verificați fizic în teren, controale finalizate în proporție de 100% la termenul stabilit.

Calendarul APIA prevede încheierea plăților în avans pe 30 noiembrie 2026, urmând ca de la 1 decembrie să fie demarat fluxul plăților finale pentru fermierii din județ.