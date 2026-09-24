Peste 300 de documente secrete ale Sucevei vor deveni astăzi publice

Guvernul României are pe ordinea de zi din ședința de astăzi o hotărâre care vizează declasificarea a 316 documente secrete și „strict secrete” emise între anii 1949 și 2002. Actul normativ, promovat de Ministerul Dezvoltării și inițiat de Consiliul Județean Suceava în colaborare cu Prefectura, scoate la lumină hărți, planuri urbanistice și documente administrative preluate în 2009 de la SC Proiect Bucovina SA, succesoarea fostului Centru Județean de Proiectări Suceava. Serviciul Român de Informații (SRI) a solicitat reevaluarea acestor acte în urma unor controale recente, constatându-se că dezvăluirea lor nu mai poate prejudicia securitatea națională.

Ce ascundea eticheta de „Strict Secret”

Printre cele 316 documente care devin astăzi accesibile publicului larg, cele clasificate ca „Strict Secret” atrag cel mai mult atenția, acoperind de la tabele politice din perioada stalinistă, până la planuri strategice din anii 2000. Printre documentele declasificate se află un tabel nominal al Regionalei de Partid Suceava, din perioada 1950-1958, care este un dosar de 43 de file din plină epocă de instaurare a comunismului, care a fost considerat zeci de ani strict secret. De asemenea, schița de sistematizare a municipiului Suceava din 1967, cu 5 planșe pânzate, și versiunile din 1972 au fost considerate strict secrete, deși conțineau doar detalii edilitare urbane.

Două documente realizate de SC Proiect Bucovina SA, de 43 și respectiv 55 de file, ce vizau Programul de Prevenire și Combatere a Scurgerilor de Informații Clasificate, au rămas sub cheie până astăzi, la fel ca și planul topografic Fălticeni din 1952 și Sistematizarea Fălticeni din 1954. Acestea din urmă sunt dosare conținând zeci de planșe calc și ozalid ce mapau în detaliu zona.

Ridicări topografice în zona Gemenea, din 1984, respectiv o mapă cu 15 planșe ozalid care a fost ascunsă publicului, la fel ca și lucrările agricole din 1957, cuprinse într-un dosar de 277 de file ce cuprindea „lucrările de M.L.” ale Secțiunii Agricole din cadrul Sfatului Popular al Regiunii Suceava au fost tot secrete. Au mai fost desecretizate propuneri de lucrări hidroedilitare din 1972, precum și planurile zonelor turistice.

Pe lângă documentele „strict secrete”, restul fondului arhivistic desecretizat cuprinde planuri clasificate ca „Secrete”, dar care astăzi par banale. Printre acestea se numără studii de rețele de gaze naturale din 1987, ridicări topografice ale minelor Leșul Ursului (1969) și Crucea (1971), planuri pentru Complexul Avicol Burdujeni (1964) și, surprinzător, documentațiile tehnice pentru Complexul Turistic Dragomirna (1971).

De asemenea, o mare parte din documente conține sute de fotoplanuri topografice din 1980 care vizau localitățile limitrofe: Șcheia, Ițcani, Burdujeni, Sfântu Ilie, Lisaura, Ipotești, Salcea și Bosanci. Inclusiv broșura tehnică cu „tipurile de automobile de teren fabricate de UM C-lung Muscel”, respectiv mașinile ARO, trimisă în 1971 Consiliului Popular, era ținută la secret.

Toate aceste documente vor primi ștampila de „NECLASIFICAT” și vor putea fi consultate liber de cercetători, istorici și cetățeni, în conformitate cu Legea liberului acces la informațiile de interes public.