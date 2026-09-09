Peste 2.500 de abonamente pentru elevi, eliberate de TPL de la începerea școlii

Odată cu începerea școlii, sute de elevi au solicitat eliberarea de noi abonamente de transport în comun, în baza cărora beneficiază de gratuitate la călătoriile cu autobuzele și microbuzele TPL Suceava.

De luni până miercuri după-amiază, numărul abonamentelor speciale pentru elevi eliberate la ghișeele TPL a trecut de 2.500 și se estimează că, în total, numărul beneficiarilor va ajunge la aproape 19.000.

Unitățile de învățământ care au transmis listele oficiale ale elevilor pentru noul an școlar

Noul abonament TPL pentru elevi se eliberează doar în baza actului de identitate (al elevului sau al unui părinte) dacă unitatea școlară la care învață a transmis listele oficiale ale elevilor pentru noul an școlar. În caz contrar, în plus, sunt necesare adeverințe din partea școlii sau carnet de elev vizat pentru anul în curs.

Unitățile de învățământ care au transmis listele oficiale ale elevilor pentru noul an școlar sunt:

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava

Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava

Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava

Liceul „Natanael” Suceava

Liceul Teoretic „Filadelfia” Suceava

Școala Gimnazială „Grigore Ghica Voievod” Suceava

Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava

Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava

Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava

Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Suceava

Măsuri pentru evitarea aglomerației la ghișeele TPL:

Program prelungit: Ghișeele TPL din Centru și Orizont au program extins și rămân deschise până la ora 19:00.

Valabilitate carduri: Toți elevii pot circula în siguranță pe parcursul întregii luni septembrie cu cardul expirat.

”Deoarece cardurile vechi rămân valabile pe toată durata lunii septembrie, vă recomandăm să nu vă grăbiți să solicitați noile abonamente, având în vedere aglomerația de la ghișee, pentru a evita formarea cozilor”, spune conducerea TPL Suceava, care va actualiza pe site-ul propriu lista școlilor care au trimis listele cu elevii din anul școlar 2026-2027.