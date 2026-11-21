Campania județeană „Săptămâna fructelor și legumelor donate”, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC), a continuat și, astfel, între 16 și 22 noiembrie, cadre didactice și elevi voluntari au dus donațiile din centrele de colectare la cantine sociale, la case în care cresc copii, la cămine în care trăiesc bunici și la familii aflate în dificultate.

„La fiecare oprire, un nume de pe lista noastră căpăta un chip, iar distanța dintre cel care dăruise și cel care primea se făcea, pentru o clipă, scurtă cât trecerea unui prag.

În județul Suceava, donațiile au ajuns la peste 200 de familii aflate în dificultate. Dincolo de această cifră sunt oameni la ale căror uși a ajuns, odată cu un dar de hrană, și grija celor care s-au gândit la ei”, a menționat coordonatoarea proiectului la nivel județean, prof. dr. Aurica Daneliuc, inspector școlar pentru activități extrașcolare.

La cine au ajuns darurile:

Vatra Dornei — Cantina socială „Sfântul Nectarie”, prin care au fost sprijiniți 35 de copii și șase familii, și cantina socială a Asociației Filantropice Creștine „Sfinții Voievozi Mihail și Gavril”.

Fundu Moldovei — Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Fundu Moldovei.

Rădăuți și Solca — Căminul pentru persoane vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială Rădăuți, Casa de tip familial „Universul Copiilor” Rădăuți și casele de tip familial din Solca, Așezământul de copii „Sfântul Ierarh Leontie” Rădăuți și Centrul de zi „Maria Ward” Rădăuți.

Siret — Căminul pentru persoane vârstnice din cadrul Centrului de Asistență Socială „Ingvar Kamprad”.

Suceava — Căminul de bătrâni „Sfântul Ioan cel Nou”, 60 de familii sprijinite prin Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) și 20 de familii sprijinite prin Asociația Euroactiv Suceava.

Fălticeni — Căminul de bătrâni al Mănăstirii „Sfântul Gheorghe” Buciumeni și beneficiarii sprijiniți prin Protopopiatul Fălticeni.

Bogdănești — Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Bogdănești, administrat de Mănăstirea Bogdănești.

Bucșoaia, Frasin — Căminul pentru persoane vârstnice al Așezământului Social „Sfântul Mare Mucenic Dumitru și Sfânta Cuvioasă Matroana”.

Costâna — Centrul de servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități Costâna–Cacica.

Gura Humorului — Centrul social cu destinație multifuncțională și Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei”.

Dobrovăț, județul Iași — 50 de familii aflate în dificultate, sprijinite prin Mănăstirea Dobrovăț.

Republica Moldova — O parte dintre donații au fost încredințate Preasfințitului Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, pentru a fi dăruite mai departe celor aflați în nevoie.

Peste 200 de familii nevoiașe, centre sociale și cămine de bătrâni au primit daruri în cadrul campaniei „Săptămâna fructelor și legumelor donate”

“Le mulțumesc în mod deosebit doamnei prof. Maria Muntean și elevilor voluntari de la Școala Gimnazială <Ioan Vicoveanu> Vicovu de Jos, doamnei prof. Ariadna Ioana Gavra și voluntarilor de la Colegiul <Andronic Motrescu> Rădăuți, precum și voluntarilor de la Colegiul Tehnic <Regele Ferdinand I> Rădăuți, care m-au însoțit la distribuire.

Le sunt recunoscătoare pentru timpul dăruit, pentru răbdarea de la fiecare oprire și pentru delicatețea cu care au dus aceste daruri până la oameni.

Le mulțumesc tuturor elevilor, părinților, cadrelor didactice și coordonatorilor centrelor de colectare. În fiecare dar care a ajuns la o masă în această săptămână a fost și ceva din grija lor. Iar uneori, tocmai aceasta rămâne cel mai mult în sufletul celui care primește: gândul că, undeva, cineva i-a făcut loc în ziua sa Prof. dr. Aurica Daneliuc, inspector școlar pentru activități extrașcolare și coordonator județean SNAC.