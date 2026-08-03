Peste 200 de copii din județele Suceava și Ilfov învață să fie sănătoși prin sport și joacă

Terenul de sport a devenit, pentru 222 de copii din județele Suceava și Ilfov, o adevărată sală de clasă. Aici au învățat că sănătatea înseamnă mai mult decât mișcare: înseamnă alimentație echilibrată, hidratare, odihnă, respect pentru colegi și spirit de echipă.

Prin programul „Învață să fii sănătos!”, inițiat de Te Aud România, cei mici au participat la peste 150 de activități sportive și sesiuni educaționale care îi ajută să își formeze obiceiuri sănătoase pentru viitor.

Programul „Învață să fii sănătos!” se desfășoară în comunitățile Sasca Mare (județul Suceava) și Jilava (județul Ilfov), implicând nu doar copiii, ci și părinții și profesorii. Pe lângă activitățile sportive și atelierele dedicate unui stil de viață sănătos, cele două școli au fost dotate cu echipamente sportive și purificatoare de apă, astfel încât beneficiile proiectului să continue și după încheierea acestuia.

Până în prezent, în cele două școli partenere au fost organizate 113 activități sportive, 38 de sesiuni despre alimentație, hidratare și somn, opt sesiuni dedicate fair-play-ului, prevenirii bullyingului și muncii în echipă, precum și patru întâlniri pentru părinți.

La Școala Gimnazială „Ieremia Valahul” din Sasca Mare (județul Suceava), programul s-a desfășurat în perioada 1 mai – 31 iulie 2026 și a implicat 115 copii cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani.

Elevii au participat la 51 de activități de fitness și mișcare, fotbal și rugby. Programul sportiv a fost completat de 16 sesiuni educaționale despre piramida alimentației, importanța hidratării, educația pentru sănătate și obiceiurile de somn. Copiii au luat parte și la două sesiuni despre fair-play, prevenirea bullyingului și munca în echipă. Activitățile au urmărit modul în care aceștia comunică, respectă regulile, gestionează competiția și colaborează în timpul jocurilor.

Voluntariat

Alte două întâlniri au fost dedicate părinților. Cei 40 de participanți au discutat despre modul în care pot susține dezvoltarea copiilor și despre formarea unor obiceiuri sănătoase în familie.

De asemenea, la început de iunie 2026, cinci voluntari United Way s-au alăturat activităților organizate la Sasca Mare. Cei 20 de copii participanți au jucat rugby și au discutat despre grupele alimentare și structura unei alimentații echilibrate, folosind piramida alimentației ca instrument educațional. Școala a primit echipamentele necesare continuării activităților sportive și un purificator de apă destinat elevilor.

„Programul <Învață să fii sănătos> pornește de la situații pe care copiii le întâlnesc zilnic: ce aleg să mănânce, câtă apă beau, cum se odihnesc, cât timp petrec în mișcare și cum se comportă într-o echipă. Implicarea părinților și dotarea școlilor extind efectele programului dincolo de durata sesiunilor. Echipamentele sportive vor putea fi folosite și în activitățile viitoare, iar purificatoarele de apă susțin accesul constant al elevilor la apă potabilă”, a declarat Gabriela Andronache, fondatoarea Te Aud România.