Peste 2 milioane de lei de la bugetul local pentru Arhiepiscopia Sucevei și Biserica Baptistă „Betleem”

Un proiect de hotărâre ce vizează acordarea unui sprijin financiar pentru unități de cult va fi analizat și supus votului Consiliului Local al municipiului Suceava, în ședința programată pentru data de 30 septembrie a.c.. Suma totală propusă pentru alocare se ridică la 2,055 de milioane de lei, fondurile urmând să fie distribuite către două entități religioase din municipiu pentru continuarea unor lucrări și reparații urgente.

Cea mai mare parte a acestei alocări bugetare este destinată Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Este vorba despre suma de 1,985 de milioane de lei, solicitată prin adresa semnată de ÎPS Calinic și justificată de valoarea lucrărilor rămase de executat, cifrată la 1.999.487,50 lei.

Banii vor fi utilizați pentru continuarea și finalizarea proiectului de extindere, recompartimentare interioară și reconfigurarea fațadelor corpului B (capela paraclis) din cadrul Seminarului Teologic Liceal Mitropolitul Dosoftei”. Obiectivul se află pe strada Parcului nr. 6E din municipiul Suceava, iar lucrările se află în prezent la un stadiu de execuție de aproximativ 50%.

Cea de-a doua unitate de cult inclusă în proiectul de hotărâre este Biserica Creștină Baptistă nr. 3 „Betleem” Suceava, situată pe Bulevardul 1 Decembrie 1918. Aceasta va primi suma de 70.000 lei, dintr-un rest de executat al devizului de 73.313,90 lei.

Fondurile sunt alocate pentru lucrări de reparații curente la interior și exterior, constând în înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare, reparații la nivelul fațadei și refacerea platformei existente. Reprezentanții cultului au motivat urgența intervenției prin faptul că tâmplăria actuală prezintă deficiențe de etanșare, ușa de la pod nu izolează termic și nu rezistă la foc, fațada are pete vizibile de degradare, iar dimensiunea redusă a platformei exterioare reprezintă risc de accidentare, în special pentru credincioșii în vârstă.

Alocările se fac în baza Ordonanței de Guvern nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult recunoscute din România. Raportul de specialitate arată că solicitările îndeplinesc toate criteriile legale, iar sumele cerute se încadrează în limita prevederilor stabilite deja în bugetul local pe anul 2026. De asemenea, ambele unități de cult au demonstrat că au justificat în totalitate sumele primite de la municipalitate în anii anteriori.

Decizia finală privind acordarea banilor va fi luată prin votul aleșilor suceveni în ședința de miercuri.