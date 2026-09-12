Peste 2 ani de închisoare și internare medicală prelungită pentru un sucevean care a lovit o polițistă cu piciorul în față

Un individ care a comis un ultraj în formă gravă asupra a doi polițiști, un agent și o agentă de poliție, a primit o pedeapsă pe măsură din partea judecătorilor, care au dispus și ca acesta să rămână internat nevoluntar până când sentința de pe numele său va deveni definitivă.

În general, în ultima perioadă, pedepsele stabilite de judecători pentru faptele de ultraj au fost destul de reduse, dar în acest caz pedeapsa este mai aproape de gravitatea faptei.

Conform sentinței Judecătoriei Rădăuți, inculpatul, Constantin G., a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 2 ani și 3 luni de închisoare, pentru două fapte de ultraj.

Pe 27 februarie 2026, la Horodnic de Jos, un echipaj de la Secția Rurală Gălănești s-a deplasat în urma unui apel la 112 prin care se anunța că un localnic face scandal cu mama sa.

Cei doi polițiști de serviciu au ajuns la fața locului și l-au găsit pe individ foarte agitat și agresiv. Polițistul și polițista din echipaj au intervenit pentru a-l imobiliza, însă nu a fost simplu deloc.

În timpul încătușării, individul a lovit-o cu piciorul în zona feței pe polițistă. În cele din urmă, bărbatul a fost imobilizat și, având în vedere starea sa, s-a dispus internarea nevoluntară la Psihiatrie.

Judecătorii rădăuțeni i-au aplicat prin sentința de vineri, 11 septembrie, 2 ani de închisoarea pentru ultragierea polițistei, și 9 luni pentru ultragierea agentului, rezultând pedeapsa de 2 ani și 3 luni de închisoare.

Judecătorii au mai stabilit ca agresorul să îi achite 10.000 de lei daune morale polițistei, respectiv 5.000 de lei agentului de poliție.

Sentința Judecătoriei Rădăuți poate fi atacată cu apel.