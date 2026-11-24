Peste 120 de reclamații și sesizări au fost înregistrate, în luna noiembrie, la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Suceava, dintre acestea, peste 40 vizând operatorii economici din domeniul HORECA.

Instituția a verificat o serie de operatori economici, urmărind calitatea serviciilor de cazare și transparența prețurilor practicate pentru pachetele turistice de sărbători.

Mai mult, în contextul apropierii sărbătorilor de iarnă, autoritățile anunță mai multe verificări în perioada următoare, în special în hotelurile, pensiunile și restaurantele din zonele turistice ale județului.

Subiectul a fost abordat în cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social Suceava, desfășurată marți, la sediul Instituției Prefectului, în prezența prefectului Traian Andronachi și a subprefectului Camelia Damian.

Datele privind reclamațiile au fost prezentate de Cristian Boberschi, comisar-șef adjunct al CJPC Suceava, care a detaliat și acțiunile de control desfășurate în această perioadă.

Cristian Boberschi

Verificări în restaurante, hoteluri și pensiuni

În perioada următoare, controalele vor continua, cu accent pe unitățile HORECA, în special hoteluri, pensiuni și restaurante din zonele montane și turistice ale județului Suceava.

Inspectorii vor verifica, printre altele, corectitudinea informațiilor prezentate în meniuri, gramajul porțiilor, ingredientele utilizate, alergenii și proveniența materiilor prime, inclusiv menționarea produselor realizate din ingrediente congelate.

De asemenea, vor fi urmărite condițiile de igienă și depozitare a alimentelor, respectarea temperaturilor de păstrare, termenele de valabilitate și starea echipamentelor frigorifice.

O atenție deosebită va fi acordată și pachetelor turistice promovate pentru Crăciun și Revelion. În acest caz, verificările vor urmări respectarea contractelor, condițiile de rezervare și anulare, avansurile solicitate, precum și concordanța dintre serviciile prezentate în ofertele comerciale și cele furnizate efectiv turiștilor.

Nu vor fi ocolite nici aspectele legate de afișarea tarifelor, documentele obligatorii de funcționare și clasificare, dar și condițiile de cazare, de la igiena camerelor și a grupurilor sanitare până la funcționalitatea instalațiilor de încălzire.

Fără presiuni nejustificate

Verificările mai au în vedere prevenirea unor situații care pot afecta drepturile consumatorilor, cât și responsabilizarea operatorilor economici, spun autoritățile.

În cadrul discuțiilor, prefectul Traian Andronachi a arătat că operatorii economici din domeniul HORECA nu trebuie supuși unor presiuni nejustificate, însă respectarea legislației și a obligațiilor asumate față de clienți este esențială. Raportul calitate-preț trebuie respectat, iar serviciile promovate trebuie să corespundă celor oferite efectiv.