Peste 1,2 milioane de lei pentru teatrul „Matei Vișniec” și 300.000 de lei pentru premierea cuplurilor de aur

Bugetul local al municipiului Suceava va fi majorat cu suma de 1,146 milioane de lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, datorită unor încasări suplimentare din concesiuni, închirieri și valorificări de bunuri. Banii strânși vor fi direcționați către mai multe domenii de interes public, în cadrul ședinței deliberativului local de la sfârșitul acestei luni.

Cea mai mare sumă merge către susținerea actului cultural. Teatrul Municipal „Matei Vișniec” va primi o subvenție suplimentară considerabilă, în valoare de 1.225.200 de lei. Fondurile sunt necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare, care au crescut semnificativ după ce instituția a preluat în administrare clădirea în care își desfășoară activitatea, dar și pentru asigurarea bugetului necesar proiectelor și programelor artistice programate până la finalul anului în curs.

Tot din această sumă, municipalitatea suceveană alocă suma de 300.000 de lei pentru organizarea unei festivități speciale. Fondurile vor fi folosite pentru premierea și celebrarea cuplurilor din Suceava care au împlinit sau împlinesc în acest an 50 de ani de căsătorie, evenimentul incluzând acordarea premiilor de fidelitate și o masă festivă dedicată sărbătoriților.