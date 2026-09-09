Peste 10.000 de evrei tranzitează județul, cu precădere astăzi, în convoaie auto atent supravegheate de forțe de ordine

Măsuri excepționale de siguranță sunt luate începând de ieri de către Jandarmerie și Poliție, pe raza județului, pe traseul de tranzit al pelerinilor din Israel care se deplasează către Ucraina, pentru a celebra Anul Nou Evreiesc.

Concret, forțele de ordine, formate mai ales din jandarmi, au rolul de a însoți convoaiele de autocare ce preiau pelerinii de pe aeroporturi și îi duc spre cele două puncte vamale de pe raza județului, cel de la Siret și cel de la Vicovu de Sus.

În punctele vamale, pelerinii fac trecerea pe jos, după care sunt preluați de alte autocare din Ucraina.

Rolul jandarmilor este de a se asigura că nu apar probleme pe traseul aeroport – punct de trecere a frontierei.

Cifrele de tranzit sunt absolut impresionate. Dacă avioanele charter care aterizează la Suceava aduc circa 1800 de pelerini, în total este vorba de aproximativ 10.000 care tranzitează județul, mai ales astăzi, cu tot cei care au aterizat pe alte aeroporturi din Moldova (Iași și Bacău) și care apoi își continuă drumul spre cele două puncte vamale din județ.

Misiunea jandarmilor este una preventivă și urmărește să asigure desfășurarea în condiții de siguranță a tranzitului, atât pentru pelerini, cât și pentru ceilalți participanți la trafic și pentru comunitățile din zonele tranzitate.

În județul Suceava sunt și reprezentanți ai Poliției din Israel, reprezentanți ai Ambasadei/Consulatului și interpreți, astfel încât comunicarea și coordonarea să se desfășoare cât mai eficient.

Realitatea mai puțin cosmetizată este că în anii trecuți o parte din pelerini au făcut probleme deosebite, atât în aeroporturi, cât și pe drumul spre ieșirea din județ. În urmă a rămas în special mizerie, dar au fost și alte tipuri de probleme.

Acum doi ani, în 2024, a fost și o dispariție tragică a unui pelerin, găsit ulterior decedat în iazul Icar de la marginea Sucevei.

Numerosul grup de pelerini va pleca mai departe către Uman, în Ucraina, la mormântul rabinului Nachman din Breslau, unul dintre fondatorii mișcării hasidice, cu ocazia sărbătorii Roș Hașana (Anul Nou evreiesc).

Conform datelor transmise de Aeroportul Suceava, în total, pe aeroportul Suceava vor ateriza 10 aeronave cu pelerini hasidici, fiecare cu aproximativ 180 de pasageri. Pentru retur sunt programate 11 aeronave care vor decola de la Suceava.

Și la întoarcere vor fi măsuri similare, în perioada 14-16 septembrie.