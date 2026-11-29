Peste 1.000 de perechi de șosete care imitau mărci de renume au fost confiscate de o echipă comună de control formată din polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Siret și din inspectori vamali de la Biroul Vamal Siret, după un control efectuat asupra unui microbuz înmatriculat în Ucraina.

Sâmbătă, în jurul orei 17.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret a ajuns, pe sensul de intrare în țară, un ucrainean în vârstă de 44 de ani, care conducea un microbuz pe ruta Ucraina-România.

În urma controlului, echipa comună de control a descoperit, în bagajele transportate, 1.104 perechi de șosete fără certificate de proveniență, care purtau mărci de renume.

Marfa a fost evaluată la suma totală de 22.000 lei și a fost ridicată în vederea confiscării.

Polițiștii de frontieră au deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „punere în circulație fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu marca înregistrată pentru produse identice sau similare”.

Și o bicicletă furată din Germania, găsită în Vama Siret, tot sâmbătă

Tot sâmbătă, 28 noiembrie, și tot în Vama Siret, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, pe sensul de intrare în țară, un cetățean ucrainean, în vârstă de 37 de ani. Acesta călătorea pe ruta Ucraina – România – Bulgaria, cu un autoturism înmatriculat în Ucraina.

În urma controlului de frontieră, în compartimentul marfă, a fost găsită o bicicletă pentru care bărbatul nu a putut prezenta documente justificative.

După verificări suplimentare ale polițiștilor, în cooperare cu lucrătorul din cadrul Agenției Frontex, s-a constatat că bicicleta figura ca fiind furată din Germania de la finele lunii iulie a acestui an.

Bicicleta, în valoare de aproximativ 23.000 de lei, a fost ridicată de polițiștii de frontieră, pentru a fi returnată, pe cale procedurală, proprietarului de drept.

Ancheta din acest caz continuă privind infracțiunea de tăinuire.

Peste 1.000 de perechi de șosete, confiscate în Vama Siret