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Peste 1.000 de metri cubi de cherestea au dispărut ca prin farmec de la o firmă din Suceava

Peste 1.000 de metri cubi de cherestea au dispărut ca prin farmec de la o firmă din Suceava
Peste 1.000 de metri cubi de cherestea au dispărut ca prin farmec de la o firmă din Suceava

Nu mai puțin de 1.071 de metri cubi de cherestea rășinoase s-au volatilizat pur și simplu din curtea unei firme din Suceava.

Marfa, în valoare de 771.213 lei, figura în stocurile scriptice din aplicația SUMAL 2.0, dar în realitate lemnul nu era în curtea firmei.

Pentru aceste constatări s-a constituit un dosar penal care vizează comiterea infracțiunii de ,,deținerea în depozite de către operatorul economic sau comerciant a unui volum total de materiale lemnoase pentru care diferența în plus sau în minus dintre volumul stocului fizic și volumul stocului scriptic, înregistrat în sistemul informațional integrat pentru păduri, depășește 20% raportat la stocul scriptic, dar nu mai puțin de 10 metri cubi”.

Acțiunea de control s-a derulat în zilele de 27 și 28 august și a fost derulată de polițiști de la Serviciul Ordine Publică – Biroul Delicte Silvice, împreună cu doi ingineri silvici din cadrul Gărzii Forestiere Suceava.

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