Peste 1.000 de mame și nou-născuții lor din comunități vulnerabile din județ vor primi Cutia Bebelușului din partea Salvați Copiii

Prin programul Cutia Bebelușului, ediția a IV-a, lansat de Salvați Copiii, 1.100 de mame și nou-născuții lor din comunități vulnerabile din județ vor primi ajutor și sprijin din partea a 81 de specialiști.

Programul este implementat în județ de Salvați Copiii România și Asociația SAMAS, cu sprijinul Fundației OMV Petrom și își propune să contribuie la reducerea ratei mortalității infantile.

La nivel național, 10.000 de mame și nou-născuții lor din 1.135 de comunități vor fi sprijiniți în cea de-a patra ediție. Fundația OMV Petrom investește 5 milioane de euro în această ediție a programului. În cele patru ediții ale programului, 3.725 de mame și nou-născuții lor din județul Suceava vor beneficia de programul Cutia Bebelușului la finalul celei de-a patra ediții. Dintre cele 3.725 de familii din cele patru ediții, 1.100 primesc sprijin material și consiliere în actuala ediție: 400 prin Organizația Salvați Copiii România și 700 prin Asociația SAMAS.

Coordonatorul programului Sănătatea Mamei și a Copilului din cadrul Salvați Copiii România, Silvia Burcea, spune că, dincolo de produsele utile pentru primele luni de viață ale copilului, programul creează o legătură între familiile vulnerabile și profesioniștii din comunitățile în care trăiesc.

„În județul Suceava, cei 6 medici de familie implicați prin Salvați Copiii România intervin în 40 de comunități, iar 75 de asistenți medicali comunitari sunt implicați în program prin Asociația SAMAS și intervin în 75 de comunități. Cutia Bebelușului este gândită să sprijine mamele și nou-născuții lor din comunități vulnerabile, astfel încât să combine ajutorul material – 65 de produse utile pentru primele luni de viață ale copilului – cu accesul la informații și îndrumare pentru îngrijirea nou-născutului”, a explicat Silvia Burcea.

Pentru mamă și nou-născut, programul Cutia Bebelușului duce 65 de produse utile pentru primele luni de viață, un spațiu sigur de dormit, prin transformarea cutiei, împreună cu salteaua, într-un pătuț pentru nou-născut, Ghidul pentru mama, cu 4 broșuri ilustrate despre îngrijirea nou-născutului și calendarul de vaccinare, informare, consiliere și sprijin din partea medicilor de familie și asistenților medicali comunitari.