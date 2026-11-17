Peste 100 de profesori suceveni, înscriși în ediția a V-a a Caravanei Reciclării Creative, s-au întâlnit în 10 noiembrie la Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava.

Suceava este unul dintre cele opt județe în care proiectul se extinde în această ediție, ajungând la o acoperire națională de 36 de județe.

În perioada 23 noiembrie 2026 – 7 mai 2027, profesorii vor lucra împreună cu elevii pentru a amenaja în școlile participante cinci zone tematice: Colectare Selectivă, Lectură, Păsările Fericite, Verde și Reciclare Creativă.

Proiectul încurajează folosirea materialelor reciclabile deja disponibile în comunitatea școlară și valorificarea ideilor creative ale elevilor. În luna mai 2027, echipele participante vor transmite un raport de activitate, iar proiectele vor fi evaluate de un juriu de specialitate.

Echipele clasate pe primul loc vor participa la o tabără de animație socio-educativă. Premiul al doilea constă într-un kit educațional în valoare de 1.000 de lei, iar premiul al treilea în rechizite. Școlile care obțin mențiune vor avea acces gratuit la workshopurile și conferințele programului „Împreună Educăm Generații”.

„Inspectoratul Școlar Județean Suceava susține inițiativele care aduc educația pentru mediu mai aproape de activitatea de la clasă și încurajează colaborarea dintre profesori, elevi și comunitățile școlare”, spun reprezentanții instituției.

Evenimentul a fost organizat de Asociația PlaYouth, în parteneriat cu OSCAR Downstream, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Suceava.