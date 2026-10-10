Peste 100 de pompieri și silvicultori intervin de mai bine de o zi pentru stingerea unui incendiu de proporții într-o pădure din Ocolul Silvic Marginea

Peste 100 de pompieri militari, lucrători ai Direcției Silvice Suceava și ai Serviciilor voluntare pentru situații de urgență din Marginea, Sucevița și Horodnic de Sus intervin începând de vineri, 9 octombrie a.c., pentru stingerea lichidarea unui incendiu izbucnit în fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Marginea.

Potrivit ISU Suceava, alarma a fost dată în jurul orei 8:45, iar echipaje ale militarilor din toate subunitățile inspectoratului s-au deplasat cu autospeciale cu apă, autocamioane, autoșenilate, motopompe și cu alte mijloace specifice pentru acest tip de intervenție (rucsacuri de stins incendii, sape, săpăligi, lopeți, bătătoare și altele).

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau la nivelul litierei și în subteran, dar și la nivelul coronamentului unor arbori pe o suprafață de aproximativ 15 hectare.

„Pentru a transporta apa în zonele afectate, pompierii militari au realizat sisteme de alimentare prin releu de motopompe și bazine, pe distanțe de peste 500 de metri. De asemenea, alimentarea cu apă în zonele de ardere a fost efectuată cu ajutorul TAF-urilor (tractor articulat forestier), care au transportat bazine de 1.000 de litri și alte recipiente pentru alimentarea rucsacurilor de stins incendii și a motopompelor. Pentru asigurarea necesarului de apă, pe lângă autospecialele pompierilor care au asigurat realimentarea de la distanță, din surse de pe raza comunei Marginea, s-a realizat o lucrare de captare a apei în albia unui de pârâu din fondul forestier, cu ajutorul unui buldoexcavator”, a transmis ISU Suceava. Intervenția a fost îngreunată de relieful montan abrupt, de suprafața extinsă afectată de incendiu, de vântul puternic și de accesul dificil al tehnicii de lucru în zona focarelor.

Misiunea s-a desfășurat pe tot parcursul zilei de vineri pentru localizarea incendiului și limitarea propagării flăcărilor la alte zone împădurite. Pe timpul nopții, pompierii militari și lucrătorii silvici au rămas în teren pentru a continua misiunea de stingere.

Sâmbătă dimineață, echipele de pompieri au fost schimbate prin rotație, iar intervenția continuă, în cooperare cu lucrătorii silvici și voluntarii serviciilor pentru situații de urgență, până la lichidarea incendiului.