Peste 100 de organizații și instituții din România, Ucraina și Turcia vor participa, la Suceava și Siret, la evenimentul „Trilateral Forum 2026”

Județul Suceava va găzdui, în perioada 19–20 octombrie 2026, „Trilateral Forum 2026 – Romania, Ucraina, Turcia”, un eveniment internațional dedicat cooperării economice, investițiilor, reconstrucției Ucrainei și dezvoltării regionale. Peste 100 de entități publice și private, universități, institute de cercetare și organizații de dezvoltare și-au anunțat participarea la eveniment.

Forumul, organizat de Fundația pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaștere (FDBC), se va desfășura în două etape. Astfel, pe 19 octombrie, la Suceava, discuțiile vor viza cooperarea instituțională, oportunitățile de investiții, infrastructura, reconstrucția Ucrainei și colaborarea academică și de cercetare. Prima zi va include o sesiune oficială la Consiliul Județean Suceava și o componentă academică, de cercetare și inovare la Universitatea „Ștefan cel Mare”, în cadrul agendei NEOLAiA.

Pe 20 octombrie, evenimentul se mută la Siret, unde va avea loc „Ukraine Reconstruction B2B & Investment Forum”. Programul va cuprinde prezentări ale oportunităților de investiții din Siret și Regiunea Nord-Est, promovarea Parcului Industrial Siret și întâlniri directe între companii, în vederea identificării unor parteneriate comerciale și investiționale.

Printre participanții anunțați se numără instituții din România, respectiv Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Consiliul Județean Suceava și Primăria Siret, dar și reprezentanți ai administrațiilor și structurilor regionale din Cernăuți, Odesa, Ternopil și alte localități din Ucraina.

La organizarea și susținerea forumului contribuie, de asemenea, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Camera de Comerț și Industrie Suceava, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava și alți parteneri instituționali și economici.

Unul dintre momentele importante în cadrul forumului va fi lansarea platformei digitale B2B Connect, destinată conectării companiilor, universităților, institutelor de cercetare și instituțiilor. Platforma va permite identificarea partenerilor și promovarea oportunităților de afaceri, investiții și proiecte comune, continuând cooperarea și după încheierea evenimentului.

Potrivit organizatorilor, inițiativa urmărește consolidarea rolului județului Suceava și al Regiunii Nord-Est în cooperarea economică dintre România, Ucraina și Turcia, în contextul oportunităților generate de reconstrucția Ucrainei.

„Pentru Suceava și pentru Regiunea Nord-Est, aceasta este o oportunitate de poziționare pe termen lung”, a declarat conf. univ. dr. habil. Ioan I. Gâf-Deac, reprezentant FDBC.

Participarea la forum este gratuită. Programul și înscrierile sunt disponibile pe https://fdbc.ro/trilateral-forum/, iar platforma B2B Connect poate fi accesată la https://b2b.fdbc.ro.