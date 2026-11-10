Persoanele vulnerabile din comuna Arbore pot beneficia de ecografii gratuite la Centrul Medical Integrat (CCI) din satul Clit. Anunțul a fost făcut de primarul comunei Arbore, Dan Tiperciuc, care a precizat că sunt disponibile 15 investigații gratuite în fiecare săptămână, în baza programărilor și în limita locurilor disponibile.

Investigațiile sunt efectuate de dr. Samuel Cocea, medic primar radiologie și imagistică medicală, iar pacienții pot beneficia de patru tipuri de ecografii: abdomino-pelvină, tiroidiană, musculo-scheletală și de părți moi.

Potrivit primarului Dan Tiperciuc, de acest serviciu medical gratuit pot beneficia mai multe categorii de persoane aflate în situații de vulnerabilitate socială sau medicală. Printre acestea se numără beneficiarii de ajutor social, persoanele care au dosar de încadrare în grad de handicap, familiile numeroase fără venituri sau cu venituri foarte mici, persoanele singure fără sprijin familial și cele care suferă de boli cronice.

De asemenea, sunt eligibile persoanele care au în întreținere o persoană cu dizabilități, pensionarii cu venitul minim de incluziune, familiile monoparentale, persoanele cu suspiciune de afecțiune acută, precum și cele neasigurate sau care nu au medic de familie.

„Începând cu 4 noiembrie 2026, Centrul Medical Integrat din Clit oferă 15 ecografii gratuite, săptămânal, pentru persoanele vulnerabile, în baza programării și în limita locurilor disponibile”, a transmis primarul Dan Tiperciuc.

Serviciul este oferit gratuit, pe bază de programare și în limita locurilor disponibile, persoanele interesate putând fi înscrise și pe o listă de așteptare.

Pentru programări și informații suplimentare, cei interesați pot suna la numărul de telefon 0725.930.488.