Persoanele adulte cu dizabilități din municipiul Vatra Dornei și din zona de munte vor beneficia de servicii comunitare moderne

Persoanele adulte cu dizabilități din municipiul Vatra Dornei și din zona de munte a județului Suceava vor beneficia de servicii comunitare moderne, într-un centru de zi nou construit la standarde de eficiență energetică.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava a finalizat proiectul „Înființare Centrul de Zi Dorna”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), investiție care contribuie la prevenirea instituționalizării și la promovarea vieții independente pentru persoanele adulte cu dizabilități.

Centrul de Zi Dorna are o capacitate de 30 de locuri, este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și oferă noi servicii comunitare modernizate pentru persoanele cu dizabilități.

Noul Centru de Zi Dorna oferă un cadru modern și accesibil în care persoanele adulte cu dizabilități vor beneficia de servicii specializate, menite să le dezvolte autonomia, să le valorifice potențialul și să le sprijine integrarea socială și profesională.

Proiectul a fost implementat în perioada octombrie 2024 – iulie 2026, valoarea totală a investiției fiind de 3.964.780,28 lei, din care 3.952.880,28 lei reprezintă finanțare prin PNRR, iar 11.900 lei contribuția proprie a beneficiarului.

Investiția a avut ca obiectiv construirea și dotarea, la standard nZEB (Nearly Zero Energy Building), a unui centru de zi în municipiul Vatra Dornei, destinat persoanelor adulte cu dizabilități. Prin noul serviciu social se urmăresc creșterea calității vieții beneficiarilor, prevenirea instituționalizării și dezvoltarea serviciilor comunitare care sprijină viața independentă și integrarea socială.

Servicii diversificate

Directorul executiv al DGASPC Suceava, Dan Ionuț Adomniței, a declarat că proiectul, derulat pe parcursul a aproape doi ani, reprezintă o investiție importantă în dezvoltarea infrastructurii sociale din județ și în diversificarea serviciilor destinate persoanelor adulte cu dizabilități.

La rândul său, managerul de proiect, Monica Loredana Săndulescu, a subliniat că noul Centru de Zi Dorna respectă standardul nZEB, fiind o clădire cu performanță energetică foarte ridicată și consum de energie aproape de zero. Totodată, aceasta spune că amplasarea și organizarea serviciilor au fost gândite astfel încât beneficiarii să aibă acces facil la resursele comunității – servicii de sănătate, educație, transport și activități de petrecere a timpului liber –, contribuind la dezvoltarea autonomiei personale și la participarea activă în viața socială și, acolo unde este posibil, pe piața muncii.

Centrul de Zi Dorna va furniza servicii integrate, adaptate nevoilor individuale ale beneficiarilor, printre care: informare și consiliere socială și psihologică; servicii de abilitare și reabilitare, inclusiv kinetoterapie, psihoterapie, terapie ocupațională, art-terapie și alte terapii specifice; dezvoltarea deprinderilor de viață independentă; dezvoltarea abilităților de muncă și sprijin pentru integrarea profesională; activități de integrare și participare socială, civică, culturală și recreativă.

Prin această investiție, DGASPC Suceava își extinde rețeaua de servicii comunitare dedicate persoanelor adulte cu dizabilități și contribuie la dezvoltarea unor alternative moderne la instituționalizare, centrate pe autonomie, incluziune și participare activă în comunitate.

DGASPC Suceava mulțumește tuturor partenerilor, colaboratorilor și instituțiilor implicate pentru sprijinul acordat în implementarea acestui proiect, care reprezintă un pas important în dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și un beneficiu real pentru comunitatea din județul Suceava.