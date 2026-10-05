Perioada de invincibilitate a universitarilor s-a încheiat la Turda

CSU Suceava a pierdut în etapa a IV-a primul meci din actualul sezon al Ligii Naționale de handbal masculin. Universitarii au cedat cu 26-22, la pauză 11-9, pe terenul celor de la Potaissa Turda.

Antrenorul Bogdan Șoldănescu a utilizat următorii jucători în această întâlnire: Șelaru (9 intervenții), Podovei (5) – Chiruț (3 goluri), Șerban (1), Tîrzioru, Zarițchi (3), Ilucă (4), Grigore (4), Radu (1), Bologa, Bruj, Gavriloaia, Niculaie, Balazs (4), Dascălu (1), Rusu (1).

MVP-ul partidei a fost portarul gazdelor, internaționalul Mihai Popescu, care a reușit 14 intervenții.

În etapa a IV-a a Ligii Zimbrilor s-au mai jucat partidele SCM Poli Timișoara – Dinamo București 27-26, CSM Vaslui – HC Buzău 35-29, Universitatea Cluj – Steaua București 26-25, Teutonii Ghimbav – CSM Constanța 27-34.

Partida CSM București – Minaur Baia Mare se dispută joi, 8 octombrie.

În clasament conduce SCM Poli Timișoara, cu 7 puncte, urmată de Dinamo, CSU Suceava și CSM Vaslui, toate cu câte 6 puncte.

În runda următoare, duminică, 18 octombrie, CSU Suceava va primi vizita echipei CSM București.

Foto: Marius Gabor.