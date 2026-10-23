Elevii suceveni care au urcat pe podiumul olimpiadelor naționale din ultimii doi ani școlari au fost evidențiați la Gala olimpicilor, eveniment organizat de Consiliul Județean Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, vineri, 23 octombrie.

A fost o festivitate consacrată excelenței în educație, performanței, o gală dedicată elevilor muncitori și conștiincioși, dar și profesorilor care i-au ghidat spre calea reușitelor.

Aproape 800 de elevi au fost aplaudați la scenă deschisă, laureați ai olimpiadelor naționale la diverse discipline, alături de peste 50 de profesori, valoarea totală a stimulentelor financiare fiind de 234.100 de lei.

Performerii școlii sucevene au urcat pe scenă, au făcut poze și au primit felicitări de la ceilalți colegi din sală, de la autorități și profesori.

Festivitatea dedicată excelenței în educație a fost găzduită de sala de evenimente a Liceului „Natanael” din municipiul Suceava.

Performerii școlii sucevene, aplaudați și premiați la Gala olimpicilor – Foto Sabrina Onofrei

„Aplaudăm la unison rezultatele foarte bune”

Festivitatea a fost moderată de vicepreședintele Nicolae Robu, care a înmânat distincțiile, alături de conducerea Inspectoratului Școlar Județean, reprezentată de Ciprian Anton, Matei Gabriel și Petru Crăciun.

„Înainte de a fi vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, sunt profesor și mă bucur că am ocazia să fiu astăzi alături de elevii și profesorii pe care îi premiem. Este un moment festiv în care aplaudăm la unison rezultatele foarte bune obținute de olimpicii suceveni și ne arătăm aprecierea pentru munca din spatele lor”, a declarat Nicolae Robu.

Vicepreședintele CJ Suceava a precizat că premierea se face în baza unui regulament existent la nivelul Consiliului Județean din anul 2018, care urmează să fie actualizat, astfel încât să răspundă mai bine performanțelor obținute atât de elevii suceveni la olimpiade și concursuri, cât și de sportivii din județ la competițiile naționale și internaționale.

„În spatele fiecărui rezultat sunt multe ore de pregătire, seriozitate și perseverență. Este meritul elevilor, al profesorilor care îi pregătesc și, nu în ultimul rând, al părinților care îi susțin. Îi felicit pe toți pentru rezultatele obținute și sper ca exemplul lor să îi motiveze și pe alți copii și tineri să își dorească să facă performanță”, a transmis Nicolae Robu.

La rândul său, inspectorul școlar general Ciprian Anton a felicitat elevii merituoși.

De asemenea, cuvinte de laudă și urări dintre cele mai bune au transmis și adjuncții Gabriel Matei și Petru Crăciun, care i-au îndrumat pe elevi să-și urmeze pasiunile și să contribuie la construirea unui viitor mai bun, a unei societăți sănătoase și prospere.

A luat cuvântul și Ioan Prodan, managerul liceului gazdă, care a menționat că instituția pe care o reprezintă investește în educația elevilor, generațiilor viitoare, dar și în infrastructura în care aceștia învață, dovadă fiind chiar aula de peste 600 de locuri care a găzduit evenimentul.

Performerii școlii sucevene, aplaudați și premiați la Gala olimpicilor – Foto Sabrina Onofrei

Rezultate naționale și internaționale

Pentru rezultatele obținute în anul școlar 2024–2025, administrația județeană a recompensat un număr de 407 elevi și 23 de profesori îndrumători. Remarcabilă a fost performanța internațională de excepție, reprezentată de medalia de aur cucerită de Diana Clepș, elevă la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava, în cadrul Olimpiadei internaționale de limba engleză.

Pentru rezultatele din anul școlar 2025–2026 au fost premiați 384 de elevi și 31 de profesori. Un nou motiv de mândrie pentru învățământul sucevean a fost adus tot de Colegiul Național „Petru Rareș”, prin eleva Ecaterina Costîn, care a obținut medalia de argint la Olimpiada internațională de limba engleză.

Programul evenimentului de vineri a cuprins momente artistice, susținute de elevi talentați din județ – ⁠corul Liceului „Natanael” Suceava, coordonat de prof. Matei Corneliu, și ⁠grupul vocal „Ai lui Ștefan, noi oșteni”, de la Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, coordonat de director prof. Vasile Schipor.