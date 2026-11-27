Tinerii antreprenori ai Colegiului „Vasile Lovinescu” din Fălticeni au demonstrat, încă o dată, că munca în echipă, creativitatea și seriozitatea pot aduce recunoaștere dincolo de granițele țării. Spiritul antreprenorial și competitivitatea lor i-au făcut să strălucească pe scena internațională, echipa de elevi de la Colegiul „Vasile Lovinescu” adjudecându-și Locul al II-lea, la secțiunea „Stand”, în cadrul Târgului Internațional al Firmelor de Exercițiu, desfășurat între 23 și 27 noiembrie 2026, la Arena PEUGEOT din Bratislava. Competiția a fost una de anvergură, adunând laolaltă 65 de firme de exercițiu și transformând arena din capitala Slovaciei într-un veritabil centru al ideilor de afaceri. Într-un mediu competitiv, unde fiecare detaliu a contat, liceenii fălticeneni au reușit să convingă juriul printr-un concept original, o prezentare profesionistă și o energie molipsitoare, demonstrând că știu să facă afaceri ca la carte. Tinerii antreprenori de la Colegiul „Vasile Lovinescu” din Fălticeni au demonstrat că resursele naturale ale zonei, îmbinate cu idei moderne de afaceri, pot aduce succesul pe scena europeană.

Ei au participat în competiție cu firma de exercițiu F.E. Healthy Lifestyle S.R.L., care are ca obiect principal de activitate colectarea, procesarea și distribuția de fructe de pădure și plante medicinale ecologice, procesate în ceaiuri aromate, siropuri naturale, gemuri și dulcețuri. Într-un laborator de specialitate al colegiului, elevii transformă această activitate într-o adevărată lecție practică de business, ghidați de trei valori esențiale: calitate, autenticitate și onestitate. Misiunea lor este clară: să valorifice potențialul natural al zonei și să ofere produse 100% naturale, dedicate celor care își doresc un stil de viață sănătos și durabil. Standul amenajat la Bratislava a reflectat din plin această viziune, impresionând juriul și vizitatorii prin originalitate, prezentare profesionistă și spirit de echipă.

În spatele acestui succes se află un grup de liceeni ambițioși:

Elisabeta Adoamnei – clasa a XI-a SA

Anastasia Atodiresei – clasa a XI-a SA

Luca David Cucolaș – clasa a XI-a SUA

Gabriel Hamzău – clasa a XI-a MI

Dincolo de cifre, strategii și premii, pentru tinerii fălticeneni această experiență reprezintă o adevărată filosofie de viață, pe care o rezumă într-un mesaj plin de emoție: „Suntem o echipă cu respect și grijă pentru natură, cu dragoste pentru oameni și fericiți să menținem o stare de bine, ajutați de produse simple, elegante, cu gust rafinat. Prin acțiuni educative și informare cu privire la cele mai recente evoluții în domeniu, susținem alimentația din surse durabile, care este etică atât pentru oameni, cât și pentru mediu. O echipă frumoasă și profesionistă se construiește în timp și are nevoie de îndrumare, ascultare și motivare constantă. Suntem mândri să facem parte din echipa Healthy Lifestyle! Ne place să lucrăm împreună, iar responsabilitatea ne onorează. Ne dorim ca timpul să curgă frumos peste noi și natura să ne încânte cu aceeași generozitate, să realizăm cele mai aromate produse și să adunăm cele mai frumoase povești, aparținând oamenilor care vor să fie alături de noi în această călătorie de vis! Să nu uităm niciodată cuvintele scriitorului și fizicianului Carlo Rovelli, care spunea că natura este casa noastră, iar în natură, suntem ACASĂ. Ei bine, noi în familia Healthy Lifestyle suntem ACASĂ”, ne-au declarat elevii participanți la Târgul Internațional al Firmelor de Exercițiu, de la Bratislava.

Elevii au fost pregătiți și îndrumați pas cu pas de o echipă dedicată de cadre didactice, formată din profesoarele Amalia Stafie, Carmen Lăcătușu, Daniela Marțolea și Anișoara Manolache. Rezultatul obținut la Bratislava confirmă calitatea educației antreprenoriale din Colegiul „Vasile Lovinescu” și arată cât de importantă este implicarea comună a elevilor și dascălilor pentru atingerea performanței.

Succesul de la Bratislava nu este doar o medalie în palmaresul școlii, ci și dovada clară a faptului că parteneriatul dintre educație și mediul de afaceri dă roade. Deplasarea echipei în Slovacia a fost susținută de sponsorii Delgaz Grid România și Romfour Fălticeni, parteneri care au ales să investească în viitorul acestor tineri și cărora conducerea Colegiului le adresează alese mulțumiri pentru sprijinul necondiționat acordat performanței școlare.