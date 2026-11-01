Performanță de excepție realizată de Ștefania Horodnic la Campionatul Național de Marș Maraton

Bucureștiul a găzduit duminică Campionatul Național de Marș Maraton, competiție la care atleta Ștefania Horodnic de la CSM Suceava a realizat o performanță de excepție. Sportiva în vârstă de doar 21 de ani reușit să devină dublă campioană a României atât la senioare cât și la categoria de vârstă U23, spulberând și recordurile naționale.

La finalul celei mai importante curse din carieră, Ștefania Horodnic a precizat:

„42,195 km de emoție, curaj, sacrificii și încercări. O cursă extraordinar de frumoasă, dar extrem de solicitantă, cu momente grele, provocări și clipe în care a trebuit să-mi depășesc propriile limite. În spatele acestui rezultat se află ore nesfârșite de antrenamente, multă muncă, disciplină și dorința de a nu renunța niciodată. Fiecare kilometru a avut povestea lui, iar trecerea liniei de sosire a însemnat o bucurie greu de descris în cuvinte.

Îi mulțumesc antrenoarei mele, Cristina Iloc, pentru dedicare, răbdare și întreaga muncă depusă în pregătirea mea, precum și domnului director Radu Mihalescu , pentru încrederea acordată, implicarea și susținerea oferită pe tot parcursul acestui drum.

Un gând de profundă recunoștință domnului Marius Mirăuță, pentru tot sprijinul oferit pe parcursul pregătirii mele, și doamnei terapeut Angelica Pînzaru, pentru grija, dedicarea și ajutorul acordat în procesul de recuperare și refacere.

Le mulțumesc familiei mele și prietenilor care mi-au fost aproape, m-au încurajat în momentele dificile și au crezut în mine. Sprijinul vostru a însemnat mai mult decât pot exprima în cuvinte. Sunt profund recunoscătoare tuturor celor care au făcut parte din această reușită”.