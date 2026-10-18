Performanță a suceveanului Florin Popovici Dumbravă la turneul internațional de tenis Cupa Dyadora MT200 Timișoara

Suceveanul Florin Popovici Dumbravă a obținut două rezultate importante la turneul internațional de tenis Dyadora Tennis Cup – World Tennis MT200 Timișoara. Sportivul sucevean a câștigat proba de dublu mixt, categoria XD40, alături de Cristina Sinescu, din Timișoara, și a încheiat pe locul al III-lea competiția de simplu masculin, categoria MS40.

Turneul de la Timișoara a fost inclus în circuitul World Tennis Masters Tour și s-a adresat jucătorilor și jucătoarelor din categoriile de vârstă 30+ până la 80+. Programul competiției a cuprins probe de simplu masculin și feminin, dublu masculin și feminin, precum și dublu mixt, reunind participanți din mai multe categorii de vârstă.

Cea mai importantă performanță a suceveanului a fost obținută în proba de dublu mixt, categoria XD40, unde a făcut echipă cu Cristina Sinescu. Cei doi au reușit să câștige finala în fața cuplului format din Cristina Zarzara și Radu Ghinga, după un meci disputat, decis în trei seturi, cu scorul de 4-6, 6-3, 10-6.

Rezultatul de la dublu mixt a fost completat de clasarea pe locul al III-lea în proba de simplu masculin, categoria MS40.