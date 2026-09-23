Percheziții și în Suceava, într-un nou dosar de pornografie infantilă în care apare și fostul preot Pomohaci

Procurorii de la DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureș, împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș, au declanșat o acțiune într-un nou dosar de pornografie infantilă în care este vizat și fostul preot Cristian Pomohaci, arestat preventiv în alt dosar, pentru același gen de infracțiuni.

În dimineața zilei de 23 septembrie, au fost puse în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București, municipiului Cluj-Napoca și a localității Șaru Dornei. Așadar, unul dintre suspecții vizați ar fi din zona de munte a județului nostru.

”Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în intervalul cuprins între luna martie 2025 și luna martie 2026, 4 făptuitori, dintre care unul aflat sub măsura arestului preventiv în altă cauză (n.r. Cristian Pomohaci), au procurat, deținut, stocat și distribuit, prin intermediul unor servicii de mesagerie online și al unor pagini de socializare, videoclipuri care înfățișează minori, cu vârste între 4 și 16 ani, în ipostaze sexuale explicite”, a transmis DIICOT.

Ar fi vorba așadar de patru dezaxați sexual care ar fi distribuit și schimbat între ei filme cu minori.

Audierile suspecților au loc la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureș.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Grupării Mobile de Jandarmi Cluj-Napoca și Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava.