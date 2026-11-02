Percheziții în cadrul acțiunii Jupiter față de hoți de motorină din locomotive de la Dornești

Operațiunea JUPITER de la nivel național a Poliției Române, efectuată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, luni, are o componentă și în județul nostru, vizați fiind suspecți de furt de motorină din locomotive.

Luni dimineață, polițiștii Serviciului Județean Poliție Transporturi Suceava, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară, în localitățile Dornești și Negostina, pentru completarea probatoriului administrat într-un dosar penal, având ca obiect săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că suspecții ar fi sustras 240 de litri de motorină din rezervorul a două locomotive, garate în zona stației CFR Dornești, fiind cauzat un prejudiciu de aproximativ 2.600 de lei.

În urma perchezițiilor domiciliare, au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe canistre.

Față de un bărbat, de 49 de ani, din localitatea Dornești, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.