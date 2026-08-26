Procurorii de la structura centrală a DIICOT au organizat, pe 24 august, o acțiune de mare amploare privind o grupare de traficanți de droguri care ar fi acționat la nivel extrem de înalt.

Datele șochează, fiind capturate în total aproximativ 1.719 kg de droguri, cocaină și canabis în special, cu o valoare estimată de aproximativ 9,6 milioane de euro la nivel angro și aproximativ 25 de milioane de euro la nivel en-detail.

Drogurile erau transportate cu tirurile, marfa fiind comandată de narcotraficanți albanezi, pentru state mari din Europa.

Pe 24 august, procurorii au pus în aplicare 16 mandate de percheziție la domiciliile unor persoane fizice și sediile unor persoane juridice situate pe raza municipiilor Timișoara, Satu Mare, Oradea și Câmpulung Moldovenesc și a județelor Maramureș, Satu Mare, Timiș și Mehedinți.

Așadar, ar exista cel puțin și un suspect din Câmpulung Moldovenesc.

Percheziție și la Câmpulung Moldovenesc, în cazul unei grupări care ar fi traficat peste 1.700 de kilograme de droguri

”Din probatoriul administrat până în prezent a reieșit că, începând cu luna septembrie 2023, cinci suspecți (patru bărbați și o societate comercială cu profil de transport internațional) au constituit un grup infracțional organizat de tip piramidal, la care au aderat ulterior alți membri, cetățeni români și străini, având ca scop obținerea unor importante sume de bani din procurarea și transportarea, din Spania către diverse state europene, a unor cantități de ordinul sutelor de kilograme de droguri de risc și mare risc, respectiv rezină de canabis, canabis și cocaină, prin utilizarea de ansambluri rutiere de mare tonaj (tiruri), prevăzute cu compartimente ascunse.

La grupul infracțional organizat au aderat alți 10 suspecți (nouă bărbați și o femeie), precum și alte 4 societăți comerciale, implicate în circuitul infracțional cu scopul de paravan legal pentru transportul drogurilor, întreaga activitate a grupării de criminalitate organizată fiind sprijinită de către o altă suspectă, partenera de viață a unuia dintre lideri”, se arată în comunicatul celor de la DIICOT.

Anchetatorii au mai transmis că au fost patru transporturi cu tiruri depistate de organele judiciare din Franța, Germania, Italia și Spania, în baza probelor și informațiilor transmise de organele de urmărire penală din România -, transporturi de droguri care au condus la capturarea de către autorități a celor aproximativ 1.719 kg de droguri.

Rezumând, gruparea română presta servicii de transport al diferitelor feluri și cantități de droguri de risc și mare risc, cu tirurile, pentru albanezi, în puncte de destinație din Europa, în funcție de comenzi.

Percheziție și la Câmpulung Moldovenesc, în cazul unei grupări care ar fi traficat peste 1.700 de kilograme de droguri