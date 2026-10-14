Pepinierele Direcției Silvice Suceava, modernizate pentru a susține eforturile de gestionare a pădurilor pentru generațiile actuale și viitoare

Cu păduri care se întind pe aproape jumătate din suprafața județului, Suceava își consolidează capacitatea de regenerare a fondului forestier prin producerea de puieți de calitate, monitorizarea culturilor și investiții în tehnologii moderne. Peste 11 milioane de lei au fost alocați modernizării a două pepiniere silvice, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Pădurea – mult mai mult decât valoarea economică

Pădurile reprezintă una dintre cele mai importante bogății naturale ale județului Suceava, având un rol esențial în menținerea echilibrului ecologic, protejarea resurselor de apă, conservarea biodiversității și asigurarea unui mediu sănătos pentru comunitățile locale.

Beneficiile oferite de păduri sunt multiple și indispensabile calității vieții. Dincolo de valoarea economică a lemnului și a produselor forestiere, pădurile contribuie la reglarea climatului, protecția solului, stocarea carbonului și menținerea habitatelor naturale. Ele oferă, totodată, liniștea și răcoarea atât de căutate de oameni, protejează izvoarele și cursurile de apă și creează condiții favorabile pentru recreere și turism.

Chiar dacă am dispune de suficiente resurse financiare pentru a importa toate produsele pe bază de lemn necesare consumului intern, funcțiile ecologice, sociale și de protecție ale acestora nu pot fi înlocuite prin importul de materii prime sau produse finite.

În acest context, gospodărirea durabilă a pădurilor sucevene presupune o responsabilitate deosebită din partea specialiștilor silvicultori, care trebuie să asigure atât continuitatea producției forestiere, cât și menținerea unor ecosisteme sănătoase, stabile și capabile să îndeplinească multiple funcții economice și ecologice.

Pepiniera Silvică Salcea – capacitate modernă pentru producerea puieților forestieri

75% din pădurile județului, administrate de Direcția Silvică Suceava

Pădurile județului Suceava se întind pe o suprafață de 449.980 de hectare, reprezentând aproximativ jumătate din suprafața județului și circa 7% din suprafața pădurilor României.

Din acest patrimoniu forestier, aproximativ 75% sunt administrate de Direcția Silvică Suceava, restul suprafețelor fiind administrate de alte structuri silvice autorizate.

Suprafața administrată de Direcția Silvică Suceava este repartizată în funcție de relief astfel: 64% în zona montană, 30% în zona de deal și 6% în zona de câmpie. Această distribuție presupune aplicarea unor lucrări silvice adaptate condițiilor staționale, particularităților climatice și cerințelor ecologice ale fiecărei zone.

Pepinierele Direcției Silvice Suceava, modernizate pentru a susține eforturile de gestionare a pădurilor pentru generațiile actuale și viitoare

5 milioane de puieți de arbori produși anual în pepinierele proprii

În fiecare an, Direcția Silvică Suceava realizează lucrări de regenerare pe o suprafață medie de aproximativ 2.000 de hectare. Mai mult de jumătate din această suprafață beneficiază de lucrări de ajutorare a regenerării naturale, iar diferența este regenerată artificial prin plantații.

Anual sunt plantați, în medie, aproximativ 5 milioane de puieți proveniți din pepinierele silvice administrate de instituție.

Direcția Silvică Suceava administrează 75 de pepiniere silvice, dintre care 50 sunt permanente și 25 cantonale. Acestea ocupă o suprafață totală de 109 hectare, din care 52 de hectare sunt destinate producerii puieților forestieri, 36 de hectare sunt ocupate de alte culturi, în principal ornamentale, iar 21 de hectare sunt utilizate pentru drumuri, poteci, construcții și instalații.

Regenerarea naturală reprezintă o componentă importantă a gospodăririi durabile a pădurilor, deoarece permite instalarea puieților proveniți din sămânța arborilor existenți, în condiții ecologice favorabile. Prin lucrări silvotehnice specifice sunt create condițiile necesare germinării semințelor și dezvoltării exemplarelor tinere.

Atunci când regenerarea naturală nu se poate instala sau nu asigură o densitate corespunzătoare, intervenția prin împădurire devine necesară. Aceasta se aplică, între altele, pe terenuri incomplet regenerate, pe suprafețe afectate de calamități și pe terenuri destinate împăduririi.

Reușita acestor lucrări depinde de calitatea puieților, alegerea speciilor potrivite, pregătirea corespunzătoare a terenului și efectuarea lucrărilor de întreținere. În acest proces, pepinierele silvice au un rol determinant, asigurând materialul săditor necesar campaniilor anuale.

Plante ornamentale, produse în pepinierele DS, pentru comercializare

Inventarierea puieților și controlul anual al regenerărilor forestiere

Pe lângă lucrările de regenerare desfășurate în teren, toamna reprezintă o perioadă importantă pentru inventarierea puieților din solarii și pepiniere, precum și pentru controlul anual al regenerărilor forestiere.

Inventarierea puieților se efectuează, de regulă, în prima jumătate a lunii septembrie, prin numărarea unui eșantion reprezentând 10% din numărul exemplarelor din fiecare lot de cultură. Pe lângă stabilirea numărului de puieți existenți, se urmărește identificarea exemplarelor apte pentru plantare.

Calitatea materialului săditor este esențială pentru reușita regenerărilor. Puieții trebuie să fie viguroși, să prezinte tulpini bine formate și sisteme radiculare dezvoltate corespunzător. Respectarea particularităților biologice ale fiecărei specii și alegerea momentului optim pentru plantare contribuie la creșterea șanselor de prindere și dezvoltare.

În urma inventarierii realizate în toamna anului 2026, în solariile și pepinierele celor 24 de subunități ale Direcției Silvice Suceava au fost înregistrați peste 16 milioane de puieți forestieri.

Dintre aceștia, aproximativ 4 milioane provin din solarii și aparțin speciilor molid, brad și larice, urmând să fie repicați în pepiniere în primăvara următoare. Alți peste 12 milioane de puieți sunt cultivați în pepiniere, dintr-o gamă variată de specii rășinoase și foioase.

Un rezultat important îl constituie existența a peste 5 milioane de puieți apți pentru plantare, care vor fi utilizați în campania de împăduriri din primăvara următoare, în principal în fondul forestier de stat administrat de Direcția Silvică Suceava.

Plante ornamentale, produse în pepinierele DS, pentru comercializare

Plante ornamentale, produse în pepinierele DS pentru comercializare

Activitatea pepinierelor silvice nu se limitează la producerea puieților destinați împăduririlor. Un loc important îl ocupă și speciile ornamentale, utilizate pentru amenajarea grădinilor, parcurilor și spațiilor verzi.

Un exemplu îl reprezintă Pepiniera Silvică Salcea, unde sunt evidențiate 363 de loturi de plante ornamentale. Sortimentul cuprinde conifere, arbori și arbuști decorativi, plante agățătoare, flori perene și arbuști fructiferi. Printre speciile cultivate se numără bradul argintiu, chiparosul, ienupărul, molidul înțepător, tuia, liliacul, magnolia, platanul, arborele lalea, crizantemele, trandafirii, aronia, afinul siberian și zmeurul.

Puieții ornamentali sunt disponibili pentru comercializare cu rădăcină nudă, cu balot de pământ neambalat sau ambalat și în containere.

Plante ornamentale, produse în pepinierele DS, pentru comercializare

Activitățile de producție, afectate de deficitul de forță de muncă

Producerea puieților forestieri presupune numeroase operațiuni care necesită manoperă, calificare profesională și respectarea unor tehnologii specifice. În ultimii ani, pe fondul deficitului de forță de muncă specializată, modernizarea și retehnologizarea pepinierelor silvice au devenit priorități pentru creșterea productivității și eficientizarea activității.

Mecanizarea unor etape, precum pregătirea terenului, aplicarea amendamentelor, semănatul, transplantarea, întreținerea culturilor și irigarea, poate contribui la reducerea costurilor de producție și la îmbunătățirea calității materialului săditor.

Totodată, creșterea cererii de puieți forestieri impune dezvoltarea capacităților de producție și asigurarea unui flux constant de material forestier de reproducere. Un rol important îl are și utilizarea semințelor cu proveniență certificată, recoltate din rezervații de semințe, precum și prelucrarea mecanizată a acestora.

Pepinierele Direcției Silvice Suceava, modernizate pentru a susține eforturile de gestionare a pădurilor pentru generațiile actuale și viitoare

Investiții de peste 11 milioane lei, prin PNRR, la două pepiniere

În acest context, Planul Național de Redresare și Reziliență a oferit posibilitatea dezvoltării și modernizării a două unități importante din cadrul Direcției Silvice Suceava: Pepiniera Silvică Salcea și Pepiniera Silvică Prisaca Dornei.

Pentru cele două investiții au fost semnate contractele de finanțare în februarie 2024, valoarea lor cumulată fiind de 11.048.984,78 lei fără TVA.

Finanțarea asigurată prin PNRR este de 8.131.152,59 lei fără TVA, iar contribuția proprie a Regiei Naționale a Pădurilor – Direcția Silvică Suceava este de 2.917.832,19 lei fără TVA.

Investițiile se înscriu în componenta „Păduri și protecția biodiversității”, în cadrul măsurilor dedicate dezvoltării capacității moderne de producere a materialului forestier de reproducere.

În solariile și pepinierele Direcției Silvice Suceava au fost înregistrați peste 16 milioane de puieți forestieri, în 2026

Pepiniera Silvică Salcea: capacitate modernă pentru producerea puieților forestieri

Situată pe raza unității administrativ-teritoriale Salcea, pepiniera administrează o suprafață de 54,09 hectare de fond forestier proprietate publică a statului. Din aceasta, 46,62 hectare sunt destinate culturilor, repartizate pe mai multe secții: 12,44 hectare pentru producerea puieților forestieri, un hectar pentru arbuști fructiferi, 0,30 hectare pentru plante-mamă și 32,88 hectare pentru puieți ornamentali.

În secția destinată producției forestiere sunt cultivate anual șapte specii autohtone de interes silvic: stejar, gorun, cireș, paltin, frasin, fag și tei.

Prin proiectul de modernizare se urmărește creșterea producției și a productivității, precum și îmbunătățirea condițiilor de depozitare și manipulare a puieților.

Una dintre componentele principale ale investiției a fost realizarea unui depozit de stocare și refrigerare. Depozitul este echipat cu instalații de refrigerare și control al umidității, pentru menținerea puieților în condiții optime, la temperaturi cuprinse între -5 și +5 grade Celsius și la o umiditate de aproximativ 75%. Posibilitatea reglării umidității va permite adaptarea condițiilor de depozitare, cu scopul menținerii calității materialului săditor și al creșterii șanselor de prindere după plantare.

Proiectul a prevăzut, de asemenea, realizarea unei sere cu dimensiunile de 10 × 100 de metri, dotată cu instalație retractabilă de irigare și sistem pentru administrarea îngrășămintelor. S-a prevăzut, de asemenea, un sistem de irigare prin aspersie, destinat unei platforme de 150 de metri lungime și 30 de metri lățime, pentru producerea puieților forestieri în containere.

Linia tehnologică include echipamente pentru pregătirea substratului, umplerea tăvițelor și însămânțare, facilitând mecanizarea unor operațiuni esențiale în procesul de producție.

Modernizarea a presupus și dotarea pepinierei cu utilaje specifice: tractoare de 155 CP și 75 CP, tractor cu încărcător frontal, motostivuitor pe gaz, scarificator, plug reversibil cu patru cormane, cultivator pentru pregătirea patului germinativ, remorci pentru transportul puieților și al pământului, formator de straturi, semănătoare pentru semințe forestiere, utilaje pentru pregătirea solului, împrăștierea nisipului, acoperirea straturilor, tăierea rădăcinilor, prășit, transplantare și realizarea rigolelor, precum și echipamente pentru manipularea puieților și irigare.

Prin aceste dotări s-a urmărit creșterea eficienței lucrărilor, reducerea dependenței de manopera manuală și extinderea capacității de producție a materialului forestier de reproducere.

Pepiniera Silvică Salcea – capacitate modernă pentru producerea puieților forestieri

Pepiniera Silvică Prisaca Dornei: investiții în semințe forestiere și rășinoase

A doua investiție prin PNRR vizează Pepiniera Silvică Prisaca Dornei, din comuna Vama. Unitatea ocupă o suprafață totală de 7,86 hectare, din care 4,54 hectare sunt destinate exclusiv producerii puieților forestieri. Terenul face parte din fondul forestier de stat.

Modernizarea a urmărit dezvoltarea capacității de prelucrare a semințelor forestiere, prin operațiuni de uscare, dezaripare (îndepărtarea parțială a învelișului) și sortare, precum și crearea unor condiții adecvate pentru depozitarea acestora pe perioade mai lungi. De asemenea, s-a urmărit creșterea și modernizarea producției de puieți de rășinoase, în special molid, brad, larice și pin silvestru.

În cadrul investiției a fost prevăzută construirea unei hale cu regim de înălțime parter, pe fundații din beton armat, destinată producerii materialului genetic și depozitării semințelor.

Pentru asigurarea necesarului de apă au fost prevăzute două foraje, care deservesc atât irigarea culturilor din sole și solarii, cât și funcționarea clădirii de producție. De asemenea, s-a realizat un bazin circular din beton armat, cu un volum de aproximativ 300 de metri cubi, destinat preîncălzirii apei pentru irigații.

O altă componentă importantă o reprezintă construirea unei platforme betonate pentru producerea compostului, necesar îmbunătățirii calității solului, dar și pentru asigurarea condițiilor adecvate de biodegradare a resturilor vegetale.

Dotările tehnologice includ o instalație pentru uscarea, dezariparea, vânturarea și sortarea semințelor forestiere de rășinoase, capabilă să prelucreze conurile de la recoltare până la obținerea semințelor pregătite pentru depozitare. Lista echipamentelor cuprinde și un tractor de 75 CP, o instalație de irigare cu tambur și o freză de pământ.

Prin implementarea acestor măsuri s-a urmărit îmbunătățirea calității materialului forestier de reproducere, reducerea pierderilor și crearea condițiilor necesare pentru păstrarea semințelor în vederea utilizării lor ulterioare.

Pepiniera Silvică Prisaca Dornei – investiții în semințe forestiere și rășinoase

Creșterea eficienței tehnologice și organizare mai bună a activității

Modernizarea pepinierelor Salcea și Prisaca Dornei răspunde unor necesități concrete ale activității silvice: reducerea costurilor de producție, mecanizarea lucrărilor, creșterea capacității de producere a puieților și asigurarea unui material forestier de reproducere de calitate.

Depozitarea controlată a puieților, producerea în containere, mecanizarea pregătirii terenului și a însămânțării, precum și modernizarea prelucrării semințelor pot contribui la îmbunătățirea organizării activității și la creșterea eficienței tehnologice.

Totodată, folosirea semințelor cu proveniență certificată reprezintă un element important pentru asigurarea trasabilității materialului forestier de reproducere și pentru alegerea unor surse adecvate de semințe în raport cu cerințele regenerării.

Pepiniera Silvică Prisaca Dornei – investiții în semințe forestiere și rășinoase

Monitorizarea evoluției regenerărilor forestiere

Producerea și plantarea puieților sunt urmate de o etapă la fel de importantă: monitorizarea evoluției regenerărilor forestiere.

În fondul forestier de stat administrat de Direcția Silvică Suceava, controlul anual vizează 6.249 de hectare de regenerări artificiale și 3.245 de hectare de regenerări naturale, în total 9.494 de hectare.

Pe suprafețele proprietate privată administrate contractual, verificările acoperă alte 1.066 de hectare, dintre care 905 hectare de regenerări artificiale și 161 de hectare de regenerări naturale.

În total, sunt incluse în controlul anual 10.560 de hectare de regenerări forestiere.

Personalul silvic verifică starea de sănătate a puieților, pierderile înregistrate, distribuția exemplarelor și eficiența lucrărilor executate.

Pe baza rezultatelor sunt stabilite intervențiile necesare pentru completarea golurilor, întreținerea culturilor și asigurarea dezvoltării corespunzătoare.

Obiectivul urmărit este atingerea stării de masiv, etapă în care puieții formează o structură suficient de densă pentru a se influența reciproc în procesul de creștere și dezvoltare, iar regenerarea poate evolua fără lucrările obișnuite de întreținere a culturilor.

Aceste verificări succesive sunt indispensabile, deoarece reușita unei împăduriri nu se măsoară numai prin numărul puieților plantați, ci și prin capacitatea acestora de a supraviețui, de a se dezvolta și de a forma, în timp, un arboret sănătos și stabil.

10.560 de hectare de regenerări forestiere sunt incluse în controlul anual, la Direcția Silvică Suceava

O pădure sănătoasă – intervenții succesive, monitorizare și gospodărire

Importanța lucrărilor de împădurire depășește cu mult momentul plantării unui puiet. Un arbore are nevoie de timp pentru a se dezvolta, iar o pădure sănătoasă se construiește prin intervenții succesive, monitorizare atentă și o gospodărire adaptată condițiilor naturale.

Despre dificultatea și responsabilitatea acestei misiuni scria, încă din anul 1934, vizionarul silvicultor Marin Drăcea: „Pentru un profan, nimic mai greu şi mai plin de răspundere decât o lucrare de împădurire”.

Cuvintele sale își păstrează actualitatea. Împădurirea presupune mult mai mult decât introducerea puieților în sol: înseamnă alegerea speciilor potrivite, utilizarea materialului săditor de calitate, pregătirea terenului, asigurarea condițiilor de instalare și efectuarea lucrărilor de întreținere și control.

Pentru silvicultorii suceveni, această responsabilitate se concretizează în administrarea unui patrimoniu forestier de amploare, producerea anuală a milioane de puieți, regenerarea a mii de hectare și modernizarea infrastructurii necesare pentru activitatea viitoare.

Pepiniera Silvică Salcea are, pe lângă producția de puiți forestieri, 363 de loturi de plante ornamentale

Pădurile nu se importă, iar pădurile viitorului se pregătesc astăzi

Prin investițiile realizate în pepinierele Salcea și Prisaca Dornei, Direcția Silvică Suceava urmărește consolidarea capacității de producție și adaptarea activității la cerințele actuale ale silviculturii. Noile tehnologii pot contribui la eficientizarea muncii și la asigurarea materialului forestier de reproducere necesar campaniilor de împădurire.

În cele din urmă, adevărata valoare a acestor eforturi se va regăsi în pădurile care vor crește în anii și deceniile următoare. Păduri sănătoase, productive și stabile, capabile să protejeze solul și apa, să susțină biodiversitatea și să ofere comunităților un mediu de viață echilibrat.

Prin munca silvicultorilor, prin investiții în tehnologie și printr-o gospodărire responsabilă, patrimoniul forestier al Sucevei poate fi păstrat și dezvoltat în beneficiul generațiilor prezente și viitoare.