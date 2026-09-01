Pentru o curățenie mai atentă, Dezitec pornește de la lucrurile simple: vezi laveta din microfibră

Pentru curățenia de zi cu zi, rezultatul depinde de mai mult decât detergentul folosit. Materialul cu care este ștearsă o suprafață, cantitatea de produs aplicată și alegerea soluției în funcție de zona curățată pot face diferența între o operațiune repetată și una eficientă din prima. Pentru sucevenii care caută produse de igienă și curățenie pentru uz casnic sau pentru activități profesionale precum lavete din microfibră, Dezitec propune un portofoliu de soluții importate din Italia, destinat atât utilizatorilor individuali, cât și clienților B2B.

O curățenie mai eficientă – mai mult timp petrecut cu cei care contează

Un proces de curățenie lent și care trebuie repetat de mai multe ori până obții un rezultat satisfăcător te poate lipsi de momente valoroase dedicate celor dragi sau pasiunilor tale. Astfel, un produs care permite îndepărtarea petelor din prima încercare poate adăuga timp liber prețios în viața cotidiană.

Laveta este unul dintre acele consumabile pe care le folosim aproape automat, însă alegerea ei are implicații practice. O lavetă din microfibră poate fi potrivită pentru numeroase suprafețe, de la mobilier și electrocasnice până la geamuri sau spații profesionale în care curățarea se realizează frecvent.

Structura microfibrei permite îndepărtarea eficientă a murdăriei și a urmelor de pe suprafețe, iar utilizarea unei lavete potrivite poate contribui la reducerea cantității de detergent utilizate. Pentru o gospodărie, acest lucru înseamnă o gestionare eficientă a consumului produselor de curățenie. O lavetă din microfibră este confecționată dintr-un material cu structură densă care reține murdăria. Dacă ești interesat să compari variantele disponibile, vezi laveta microfibra și alte consumabile destinate curățării diferitelor tipuri de suprafețe, de la Dezitec.

Curățenia profesională începe cu alegerea potrivită a produselor

Pentru o afacere, produsele de curățenie fac parte din consumabilele utilizate constant. Necesarul unei spălătorii este diferit de cel al unui hotel, la fel cum un cabinet medical are alte cerințe decât un birou sau un restaurant.

Produsele de pe site-ul Dezitec se adresează mai multor categorii de clienți B2B, inclusiv:

Industria HoReCa;

Instituții sanitare;

Spații industriale;

Birouri;

Spălătorii;

Firme specializate în servicii de curățenie.

Pentru o afacere, un spațiu curat și frecvent reîmprospătat transmite o grijă aparte pentru clienți și contribuie pozitiv asupra imaginii brandului. Un restaurant mereu impecabil sau un spațiu comercial cochet îi poate determina pe cei care îi trec pragul să repete vizita cu prima ocazie.

Portofoliul Dezitec include detergenți concentrați și produse pentru pardoseli, suprafețe, geamuri și bucătării, precum și dezinfectanți, echipamente și consumabile din hârtie. Diversitatea gamei permite alegerea produselor în funcție de suprafață, tipul de murdărie și frecvența utilizării.

Pentru companiile care consumă constant astfel de produse, criteriile relevante vizează mai mult decât prețul unei unități, având în vedere și raportul dintre cantitatea utilizată, concentrația soluției și rezultatul obținut. Formulele concentrate comercializate de Dezitec sunt concepute tocmai pentru utilizarea unei cantități reduse de produs, ceea ce poate contribui la controlul consumului.

Produse importate din Italia și consultanță pentru alegerea lor

Un element prin care Dezitec își construiește oferta este orientarea către produse de igienă și curățenie importate din Italia. Compania testează produsele „Made in Italy” comercializate și oferă consultanță pentru identificarea soluțiilor potrivite.

Această componentă poate avea o valoare practică mai ales pentru clienții din mediul profesional. Atunci când sunt necesare produse pentru mai multe spații sau suprafețe, alegerea unui detergent doar pe baza unei descrieri generale poate duce la o utilizare nepotrivită. Consultanța poate ajuta la corelarea produsului cu activitatea desfășurată și cu modul de lucru corespunzător.

Portofoliul de produse este completat de produse testate dermatologic și orientate către respectarea cerințelor de siguranță, un criteriu relevant pentru spațiile în care curățenia este realizată frecvent.

Experiența clienților, dincolo de descrierea produsului

O imagine mai clară asupra produselor unei firme se conturează și din experiențele celor care l-au folosit. În cazul Dezitec, feedbackul clienților oferă câteva repere relevante despre experiența de utilizare și aspectele apreciate în mod concret.

“De peste 2 ani colaboram! Acest lucru este posibil deoarece produsele livrate sunt de o calitate ridicata, livrarea e impecabila și personalul de ajutor.” – una dintre recenziile de pe pagina de Google a celor de la Dezitec

Întrebări frecvente:

Pentru ce suprafețe poate fi folosită o lavetă din microfibră?

În funcție de model și de recomandările producătorului, lavetele din microfibră pot fi utilizate pentru suprafețe precum mobilier, geamuri, electrocasnice și alte zone care necesită ștergere și

întreținere.

Cum alegi detergentul potrivit pentru o anumită suprafață?

Este util să ții cont de materialul suprafeței, tipul de murdărie și modul de utilizare a spațiului. Pentru activități profesionale, recomandările unui furnizor specializat pot facilita alegerea.

Ce alte produse poate găsi un client în oferta Dezitec?

Gama include soluții pentru pardoseli, suprafețe, geamuri și bucătării, dezinfectanți, echipamente și consumabile de hârtie, alături de detergenți concentrați.

Mini-rezumat

O rutină de curățenie eficientă începe cu alegeri aparent simple: detergentul potrivit, laveta potrivită și consumabilele adaptate suprafeței și modului de lucru. Dezitec aduce pe piața românească produse de igienă și curățenie importate din Italia, adresându-se atât gospodăriilor, cât și companiilor din HoReCa, domeniul medical, industrie, birouri sau servicii de curățenie.

Pentru sucevenii care vor să aleagă mai ușor produsele potrivite, echipa Dezitec oferă și consultanță specializată. Descoperă site-ul Dezitec și găsește soluțiile de curățenie potrivite spațiului tău.

Date de contact:

Telefon: +4 0749 768 217

E-mail: info@dezitec.ro

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