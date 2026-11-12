Pedeapsă scandalos de mică pentru șoferul vitezoman care a provocat accidentul în care o femeie a murit, iar fiica acesteia a fost rănită grav

Un accident de un dramatism extrem, produs pe 21 aprilie 2025, la Forăști, în a doua zi de Paște, a ajuns abia acum, spre final de 2026, la o sentință, la Judecătoria Fălticeni, unde șoferul implicat a fost judecat pentru nu mai puțin de trei infracțiuni.

În accidentul de atunci a murit mama unei fetițe de 4 ani, aceasta din urmă suferind și ea leziuni grave.

În condiții greu de înțeles pentru noi, Judecătoria Fălticeni a stabilit că inculpatul poate primit o pedeapsă cu suspendare. Așadar, inculpatul, Ionuț Relu Tătărușanu, ar putea scăpa fără pușcărie, doar cu perioada de arest preventiv și la domiciliul executată după accident.

Conform sentinței judecătorilor de la Fălticeni, de joi, 11 noiembrie, inculpatul a primit pedeapsa rezultantă de 3 ani de închisoare, suspendată condiționat, pe durata unui termen de încercare de 4 ani.

Judecătorii au constatat că acesta a executat 24 de ore de arest, arest preventiv și apoi arest la domiciliu, în perioada 7 mai 2025 – 12 septembrie 2025.

Speranța familiei lovite crunt în primul rând de accidentul din acea zi, iar acum și de sentință, mai rămâne doar în faptul că decizia judecătorilor de la Fălticeni poate fi atacată, iar dosarul ar putea fi rejudecat la Curtea de Apel Suceava.

Un teribil accident. Viteza cu care circula șoferul a șocat

Pe 21 aprilie 2025, o tânără și fiica sa au fost lovite de un BMW pe drumul județean 208E, pe raza satului Forăști. Pe imaginile surprinse de o cameră de supraveghere montată în zonă s-a putut observa că mașina circula cu viteză foarte mare.

Imaginile au șocat pur și simplu și au denotat cu cât de multă inconștiență pot rula unii ”șoferi”, în localitate, într-o zonă unde erau mai multe mașini parcate și unde se aflau mai multe persoane în afara carosabilului.

Trebuie subliniat în context și faptul că fetița a țâșnit pe drum, pe lângă o mașină parcată, iar mama a fugit după ea, pentru a o salva.

A urmat un impact extrem de violent, în urma căruia cele două au fost proiectate la mare distanță.

Tânăra care a murit, încercând să își salveze fiica, se numea Raluca Spatariu și era originară din Drăgușeni.

La volanul mașinii care a provocat accidentul se afla Relu Tătărășanu, un tânăr în vârstă de 25 de ani la acea vreme, din comuna Cristești, județul Iași.

Cauza care a determinat producerea accidentului a fost ieșirea în drum a copilei, urmată de mamă, care a vrut să o salveze. Tot la fel de evident este și faptul că șoferul circula cu viteză mare, fapt care a fost factorul favorizant la producerea tragediei.

Conform unei expertize, dacă șoferul ar fi rulat cu o viteză măcar apropiată de limita prevăzută în localitate, tragicul accident, provocat de ieșirea copilului pe partea carosabilă, ar fi putut fi evitat.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că șoferul avea dreptul de a conduce suspendat pentru alte abateri la regimul rutier.

Femeia a intrat în stop cardio-respirator și i s-au aplicat manevre de resuscitare, însă fără succes, iar echipajul medical a declarat decesul.

Șoferul, Ionuț Relu Tătărușanu, a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducere fără permis.

El a fost găsit vinovat pentru cele trei infracțiuni dar, la Judecătoria Fălticeni, a primit doar pedeapsa despre care am relatat mai sus.

În urma impactului deosebit de violent, copila a ajuns în stare gravă la spital. Din fericire, fetița s-a recuperat neurologic. Pedeapsa cu suspendare surprinde cu atât mai mult cu cât uciderea din culpă a fost provocată cu circumstanța agravantă a conducerii fără permis.