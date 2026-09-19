Pedeapsă în ani de închisoare pentru dealerul care îl alimenta cu droguri pe un medic anestezis

Un dealer de droguri din Iași, arestat însă la Suceava, în urma anchetei procurorilor de la DIICOT, după ce s-au adunat probe solide că a vândut în mod repetat droguri de mare risc unui medic anestezist, care ulterior a fost și el arestat, a fost condamnat de judecătorii de la Tribunalul Suceava pentru 17 infracțiuni de trafic de droguri de mare risc.

Ștefan Adobroaiei a fost condamnat la 5 ani de închisoare, în regim de penitenciar.

Pedeapsa nu este definitivă, dar judecătorii de la Tribunalul Suceava au dispus în continuare menținerea arestului preventiv. Dealerul este arestat din luna noiembrie 2025, executând așadar în jur de zece luni din pedeapsă.

Faptul că dealerul nu a scăpat din arest preventiv de atunci spune și acesta multe despre gravitatea faptelor.

Dealerul trimitea drogurile medicului sucevean prin intermediul unui microbuz de transport persoane, dar cei doi se întâlneau și personal, când doctorul mergea la Iași.

Instanța a mai dispus confiscarea de la inculpatul Ștefan Adobroaiei a sumei de 27.110 de lei, obținută prin săvârșirea infracțiunii, reprezentând contravaloarea drogurilor de mare risc (ADB-BUTINACA) vândute către numitul Ciocîrlan Iulian-Corneliu.

Acesta din urmă este medicul anestezist care a fost arestat și el ulterior, după ce ancheta coordonată de procurorii de la DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava a arătat că acesta a continuat să se drogheze, atât când a lucrat la Spitalul municipal Câmpulung Moldovenesc, cât și ulterior, la Spitalul Vatra Dornei.

După ce Ștefan Adobroaiei a fost arestat, în noiembrie 2025, în căutare de substanțe pe care să și le injecteze, medicul ar fi sustras medicamente cu regim special, inițial de la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, după care, plecat cu scandal de aici, de la Spitalul municipal Vatra Dornei.

Aflat deja sub control judiciar, când lucra la Spitalul Municipal Vatra Dornei, medicul și-ar fi însușit din farmacia unității medicale substanțe cu regim special despre care cunoștea că fac parte din categoria droguri de mare risc, respectiv: Fentanyl, Morfina și Petidina (Mialgin).

De la aceste fapte s-a ajuns ulterior și la arestarea medicului anestezist, actualmente trimis în judecată.

Medicul este judecat în alt dosar aflat tot pe rolul Tribunalului Suceava.