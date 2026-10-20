Pedeapsă importantă după gratii pentru tâlharul unei femei de 80 de ani, cu handicap locomotor, atacată în Suceava

Un recidivist care a comis o faptă de tâlhărie în luna mai a acestui an, fiind prins de polițiști pe peronul gării din Burdujeni, a fost condamnat definitiv de magistrații de la Curtea de Apel Suceava. Individul a tâlhărit o bătrână cu handicap locomotor și mai avea un rest de pedeapsă de executat, dintr-o sentință anterioară, astfel că a primit 5 ani de pușcărie.

Inculpatul, Călin Ovidiu Vasile, a fost arestat din luna mai a acestui an și a executat de atunci arest preventiv.

Octogenara victimă în dosar, care are mai multe afecțiuni medicale, inclusiv handicap locomotor, a fost pusă efectiv la pământ după ce tâlharul a împins-o energic în momentul în care i-a furat poșeta.

Fapta a fost comisă în Burdujeni, în plină zi, de față cu mai mulți martori.

Din fericire, oamenii au reacționat așa cum trebuie și au fugit după agresor, iar imediat au anunțat cazul și la serviciul unic de urgență 112. Agresorul a abandonat poșeta, fără a reuși să fure nimic din ea, și a încercat să scape cu fuga.

Femeia a suferit mai multe leziuni, inclusiv la nivelul capului, care au necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale.

În baza semnalmentelor oferite de martori, individul a fost prins de polițiștii de la Transporturi Feroviare Suceava, în mai puțin de jumătate de oră, în zona Gării Burdujeni, chiar în timp ce se îndrepta spre un tren care circula spre Verești.

După cum am relatat la vremea respectivă în Monitorul de Suceava, polițiștii s-au îmbrăcat în haine civile și în felul acesta s-au putut apropia de suspect fără să-i dea de bănuit.

Ovidiu Vasile Călin, de 30 de ani, din satul Stamate, comuna Fântânele, a fost reținut și apoi arestat pentru tâlhărie calificată.

În cazierul acestuia se mai află infracțiuni „violare de domiciliu”, ,,tentativă la infracțiunea de viol” și „amenințare”.

Efectiv pentru tâlhăria asupra bătrânei autorul a primit 3 ani și jumătate de pușcărie.