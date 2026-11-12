„Pe urmele Sfinților Tămăduitori” – procesiune cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Mina și ale Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă, în orașul Suceava

Ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina și a Sfintei Cuvioase Matrona din Constantinopol a fost marcată în Cetatea Sucevei printr-un eveniment de aleasă însemnătate duhovnicească: aducerea, pentru întâia dată pe meleagurile Bucovinei, a unui fragment din cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă, cunoscută pentru grabnicul ajutor oferit celor aflați în suferință. Luni, 9 noiembrie 2026, clerici, monahi și monahii, copii, tineri și numeroși credincioși au însoțit pe străzile municipiului odoarele Sfintei Matrona și ale Sfântului Mare Mucenic Mina, în cadrul Procesiunii „Pe urmele Sfinților Tămăduitori”, organizată în apropierea sărbătorii ocrotitorului bisericii parohiale din cartierul Obcini.

Evenimentul a fost organizat de Parohia „Sfântul Mucenic Mina” din municipiul Suceava, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, deschizând seria manifestărilor liturgice și cultural-catehetice dedicate hramului sfântului locaș, desfășurate în perioada 9–12 noiembrie 2026.

Fragmentul din moaștele Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă, păstrat în Paraclisul „Sfinților Tămăduitori” al Mănăstirii Schitul Darvari din București, a părăsit pentru prima dată așezământul monahal, fiind adus spre închinare credincioșilor bucovineni. Alături de acest odor s-a aflat și icoana Maicii Domnului „Aflarea celor pierduți”, înaintea căreia cuvioasa obișnuia să se roage în timpul vieții sale pământești.

La ora 17:00, la Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci”, capela Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, acestea au fost întâmpinate de un numeros sobor de preoți și diaconi, condus de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. După un scurt moment de rugăciune, moaștele Sfintei Matrona și icoana Maicii Domnului au fost purtate în procesiune, alături de un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Mina, aflat în visteria bisericii pe care o ocrotește.

De la Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci”, alaiul s-a îndreptat pe Bulevardul Corneliu Coposu, trecând pe la Biserica „Sfânta Cruce” din cartierul Obcini, apoi pe Bulevardul Gavril Tudoraș și Strada Stațiunii, până la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina”.

În glas de bucium și în sunet de toacă, coloana a fost deschisă de către elevi seminariști cu steaguri, de maici cu cățui în mâini și de tineri înveșmântați în costume populare, care au purtat o icoană frumos împodobită cu cei doi sfinți. Nu au lipsit crucea procesională, prapurii și serafimii purtați de elevi de la Liceul Teologic „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava. Copiii și tinerii din Grupul „Ai lui Ștefan, noi oșteni”, îmbrăcați în port tradițional, au purtat candele aprinse în mâini, iar elevi de la mai multe unități de învățământ din municipiul Suceava au împodobit calea sfinților cu flori. Alături de aceștia s-au aflat membri ai Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) și ai Asociației Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR), filiala Suceava, dar și vrednici gospodari din zonă, precum și membrii corurilor din Bosanci și Moara, care au avut făclii aprinse în mâini.

Între cei prezenți în procesiune s-au numărat și persoane cu deficiențe de vedere, însoțite de tineri, care au dorit să participe la evenimentul prilejuit de aducerea moaștelor Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă.

În continuarea coloanei s-au aflat preoți din parohiile din orașul Suceava și slujitori ai sfintelor altare de la parohiile din împrejurimi și diaconii cu cădelnițe, care au precedat raclele cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Mina și ale Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă, precum și icoana Maicii Domnului „Aflarea celor pierduți”. În urma acestora s-a aflat Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, însoțit de părinți consilieri eparhiali, protoierei, stareți și starețe ale așezămintelor monahale, alături de reprezentanți ai autorităților publice și numeroși credincioși.

La ceas de seară, cinstitele odoare au fost așezate spre închinare în biserica ocrotită de Sfântul Mare Mucenic Mina. Pr. paroh Constantin Ciprian Blaga, care are și ascultarea de consilier cultural al eparhiei, a adresat celor prezenți un cuvânt de bun venit și de mulțumire, evidențiind semnificația întâlnirii cu Sfânta Cuvioasă Matrona cea Oarbă. Totodată, sfinția sa a mulțumit tuturor celor care au contribuit la buna desfășurare a acestui eveniment, Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru înalta binecuvântare acordată aducerii cinstitelor moaște și a icoanei Maicii Domnului, Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, pentru arhiereasca binecuvântare și părinteasca purtare de grijă. Gândul de recunoștință s-a îndreptat și către Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, pentru prezență și împreuna-rugăciune, către delegația Mănăstirii Schitul Darvari din București, condusă de protos. Arsenie Irimiea, dar și către instituțiile din municipiu care s-au implicat în organizarea acestei manifestări.

„În această seară binecuvântată, când pașii noștri s-au unit în rugăciune, iar străzile Cetății Sucevei au devenit căi ale mărturisirii credinței, trăim bucuria unei întâlniri duhovnicești de o însemnătate aparte. Sfânta Cuvioasă Matrona cea Oarbă, grabnică ajutătoare a celor aflați în suferință, a venit, prin fragmentul din cinstitele sale moaște, în casa Sfântului Mare Mucenic Mina, pentru a fi împreună cu noi la sărbătoarea ocrotitorului acestei biserici. Alături de ea, prin sfânta sa icoană Aflarea celor pierduți, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ne cheamă să ne încredințăm cu nădejde și cu smerenie ocrotirii sale de maică. Procesiunea Pe urmele Sfinților Tămăduitori ne-a oferit prilejul de a înțelege că omul are nevoie de Dumnezeu, de rugăciune și de comuniunea cu semenii săi.”

Protos. Arsenie Irimiea, starețul Mănăstirii Schitul Darvari din București, a împărtășit celor prezenți împrejurările care au precedat aducerea cinstitelor moaște în Suceava, mărturisind bucuria acestui moment. „Cred acum că Sfânta Matrona a dorit să intre în viața voastră, a celor care sunteți aici, și sunt sigur că întâlnirea cu ea o să lase urme. (…) Dacă o citești cu ochii sufletești deschiși, ai să întâlnești în Sfânta Matrona o sfântă foarte pragmatică, foarte tăioasă, care nu acceptă compromisuri. (…) Dacă îi cereți putere lui Dumnezeu să luptați împotriva unei patimi sau să se împlinească dorința cea mai sfântă pe care o aveți, ea se va ține de cuvânt și Sfânta Matrona va mijloci înaintea lui Dumnezeu. Dar asta vă face responsabili. (…) Chiar cred că schimbă vieți. Că sfinții sunt vii și, după un vechi dicton athonit, știm că niciodată nu rămân datori de ziua lor sau atunci când sunt cinstiți în mod deosebit.”

În semn de prețuire pentru sprijinul acordat în vederea aducerii sfintelor odoare în cetatea Sfântului Ioan, la finalul manifestării au fost oferite două ordine eparhiale din partea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. „Crucea Bucovinei”, cea mai înaltă distincție a eparhiei ocrotite de Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, a fost înmânată părintelui protosinghel Arsenie Irimiea, de la Mănăstirea Schitul Darvari, precum și arhidiaconului Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal coordonator și director al Agenției de Știri Basilica a Patriarhiei Române, prezent la eveniment.

Potrivit organizatorilor manifestării prilejuite de hramul parohiei, miercuri, 11 noiembrie, în ziua prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Mina, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Seara, de la ora 17:00, va avea loc Taina Sfântului Maslu, săvârșită în sobor de preoți și diaconi, urmată de citirea moliftelor și a rugăciunilor de binecuvântare și dezlegare.

Până joi, 12 noiembrie, credincioșii vor avea posibilitatea de a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă și la icoana Maicii Domnului „Aflarea celor pierduți”, așezate în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina” din cartierul Obcini, alături de racla ocrotitorului sfântului locaș, înainte ca delegația Mănăstirii Schitul Darvari să se întoarcă la București.

Irina Ursachi