„Pe poteci de folk”, un atelier de creație și interpretare adresat copiilor și tinerilor, la Mitocu Dragomirnei. Recital: Grupul Folk D.O.R.

Copiii și tinerii cu vârste cuprinse între 8 și 19 ani sunt invitați duminică, 6 septembrie 2026, la un atelier de creație și interpretare organizat la Mitocu Dragomirnei.

Muzica folk, chitara și bucuria de a cânta împreună se întâlnesc într-un cadru aparte, la Complexul Centrului de echitație „Pe Cai la Mitoc”, din comuna Mitocu Dragomirnei. De la ora 15:00, aici va avea loc „Pe poteci de folk”, un atelier de creație și interpretare adresat copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 8 și 19 ani.

Inițiativa își propune să ofere celor pasionați de muzică posibilitatea de a descoperi sau aprofunda primele taine ale folkului, într-o atmosferă relaxată, în care învățarea se împletește cu prietenia și cântatul împreună.

Atelierul este coordonat de profesorul Cristian Ilie Doboș, care este și coordonatorul Grupului Folk D.O.R. din municipiul Suceava, iar participanții sunt invitați să își aducă chitarele și să se alăture unei experiențe muzicale gândite special pentru cei aflați la început de drum.

„Pe poteci de folk” va include noțiuni elementare de tehnică vocală, primele elemente de mânuire a chitarei, precum și cântece esențiale pentru construirea unui repertoriu folk. Este, practic, o invitație adresată tuturor celor care vor să descopere ce înseamnă să cânți la chitară și să faci muzică alături de alți tineri.

„Va fi un eveniment despre muzică, prietenie și pasiunea pentru folk”, spune profesorul Cristian Ilie Doboș, subliniind caracterul deschis și prietenos al întâlnirii.

Invitația adresată celor interesați este simplă: „Ia chitara cu tine și vino alături de Grupul Folk D.O.R. din municipiul Suceava. Vei cunoaște elemente de bază de tehnică vocală, vei învăța noțiuni elementare de mânuire a chitarei și cântece esențiale pentru construirea unui repertoriu folk”.

Pe lângă activitățile de atelier, cei prezenți vor avea parte și de un recital susținut de Grupul Folk D.O.R. din municipiul Suceava, coordonat de profesorul Cristian Ilie Doboș.

„Pe poteci de folk” este organizat de Asociația Culturală „Arte în Bucovina”, în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava și Inspectoratul Școlar Județean Suceava.

Prin această inițiativă, organizatorii își propun să creeze un spațiu în care copiii și tinerii să se apropie de muzică într-un mod firesc, să capete încredere în propriile aptitudini și, poate, să facă primii pași către un repertoriu și un parcurs artistic propriu.