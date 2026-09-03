Pe perioada suspendării, în cadrul Adăpostului Public vor fi asigurate toate activitățile necesare, inclusiv adopția

În urma controlului efectuat de Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, la data de 3 septembrie 2026, inspectorii din cadrul instituției au dispus doar suspendarea activității de capturare a câinilor pentru o perioadă de 30 de zile, nu suspendarea întregii activități a Adăpostului Public Suceava. O lămurire în acest sens a fost transmisă de către Administrația Piețelor Suceava SA, structură care a preluat administrarea Adăpostului Public.

„Pe perioada suspendării activității de capturare, în cadrul adăpostului vor fi asigurate toate activitățile necesare pentru bunăstarea animalelor, respectiv hrănirea, curățenia, dezinfecția și îngrijirea câinilor aflați în adăpost. Totodată, adopțiile vor fi posibile în continuare, persoanele interesate putând adopta câini cu respectarea procedurilor legale.

În urma controlului, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava a stabilit o serie de măsuri pentru remedierea aspectelor constatate. Societatea Administrația Piețelor Suceava SA își asumă implementarea acestor măsuri și va întreprinde toate demersurile necesare pentru îndeplinirea lor în termenul stabilit”, se arată în comunicatul transmis de reprezentanții societății cu acționar unic Consiliul Local Suceava.