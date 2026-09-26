Pe locuri, fiți gata… fâsss!

Mă uitam la Meme Stoica și ascultam ce-i ieșea pe gură în timpul conferinței de presă de la instalarea noului vechi antrenor la FCSB și nu-mi venea să cred ce aud. De fapt, de necrezut era și ce bombănea alde Reghecampf cu același prilej, ambii încercând să inducă („Pe ce vă bazați, mă?”, îți vine să întrebi moromețian) ideea că titlul e ca și adjudecat de FCSB, adică de echipa asta care în 4 meciuri a obținut 1 punct din 12 posibile în acest început de campionat! Argumentele celor doi domni (dintre care doar unul, Meme, a făcut pușcărie, pentru spălare de bani din tranzacții cu fotbaliști, în timp ce Reghe a scăpat de acuzațiile de trucat meciuri pentru Mafia pariurilor sportive) pentru victoria finală în campionat este că acum echipa are un antrenor de mare randament și niște fotbaliști care nu au practic adversari în țară, cel mai cel dintre ei fiind, deocamdată, alde Drăguș. Dacă-mi dați voie, el nici n-are cum să aibă adversar, fiindcă fotbalul se joacă pe gazon, nu prin saloanele de spital, unde Drăguș este prezent mai tot timpul, inclusiv acum, când s-a rupt după vreo 15 minute jucate (după 7 luni de făcut tușă la turci!). În plus, cei doi capi entuziaști au anunțat la aceeași conferință de presă ca al doilea cap de listă al lotului se preconizează a deveni, acușica, rebutul ălalalt, Nicusor Stanciu, pe care zău că abia aștept să-l văd în meciul de debut al Naționalei (când scriu eu articolul ăsta, mai sunt vreo 7 ore până să dăm ochii cu Suedia), cu speranța că poate măcar acum nu îi va servi cu pase de gol pe adversari, cum a făcut-o cam de fiecare dată. Startul ăsta către Champions’ League, unde Reghe se jură că o va duce pe FCSB, mie îmi pare doar un mare fâsss! Hai FCSB, hai tricolori!