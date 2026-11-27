Prefectura Suceava a transmis că în această dimineață toate drumurile naționale și județene sunt deschise traficului rutier. Pe perioada nopții trecute, având în vedere precipitațiile sub formă de ninsoare, drumarii au intervenit în permanență pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil. Potrivit prefectului Traian Andronachi, pe drumurile administrate de Secția de Drumuri Naționale Suceava nu au fost probleme majore pe parcursul nopții. Drumarii au acționat cu 43 de mașini și utilaje și s-au împrăștiat 348 de tone de material antiderapant. Pe drumurile din zona de munte, administrate de SDN Câmpulung Moldovenesc, s-a acționat cu 29 de utilaje, fiind împrăștiate 380 tone de sare. Și pe drumurile județene s-a acționat în permanență cu 31 de utilaje.