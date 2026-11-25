„Indeferentismul”

„Încotro aruncăm privirile vedem şi ne convingem pe deplin că fiecare din naţiunile reprezentate în ţară la noi au oameni care lucrează în interesul neamului lor. Nu e o comună unde străinii să nu aibă apostolii lor de credinţă care port cârma; pe contra, poporul român, rămas ca oaia rătăcită. Indeferentismul clasei noastre inteligente e condamnabil şi, cu aceasta, am ajuns aşa de departe că nici în munţii românesci nu ne mai simţim acasă, şi, cu cât mai mare este acest indeferentism, cu atât mai mult cresc obrăznicia şi îndrăzneala duşmanului”.

„Revista Politică”, Anul I, nr. 11, Octombrie 1886.

„Pe două roţi”

„Folosite mai ales pentru deplasări pe distanţă mică dar de mare operativitate, motocicletele dau mult de furcă lucrătorilor de la circulaţie. Poate ştiindu-se mai ageri la curbe şi la depăşiri, avînd un gabarit mult mai mic decît al celorlalte mijloace de transport, motocicliştii îşi permit mai multe şi comit nereguli de circulaţie”.

„Zori Noi”, Anul XX, nr. 5549, Suceava, Octombrie 1965.