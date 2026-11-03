Performanță remarcabilă pentru Paula Drăgușanu, terapeut din Fălticeni, care s-a întors recent cu două rezultate importante de la Campionatul Național de Masaj, organizat la Sibiu de Asociația de Masaj și Terapii Complementare.

Paula Drăgușanu a participat la două probe ale competiției, Freestyle Western și Freestyle Asiatic, reușind să obțină locul al II-lea la categoria Asiatic Freestyle și locul al V-lea la Freestyle Western.

Dincolo de rezultatele obținute, participarea la campionat a reprezentat pentru terapeutul din Fălticeni o experiență intensă, marcată de emoții, concentrare, provocări personale și reîntâlnirea unor nume importante din lumea masajului internațional.

Într-un mesaj transmis după competiție, Paula Drăgușanu a vorbit deschis despre presiunea concursului, despre dorința de a ajunge pe podium, dar și despre importanța depășirii propriilor limite.

„Când faci un astfel de pas îți asumi cu ce mergi. Cu ceea ce ești sau cu ceea ce vrei să devii”, a mărturisit aceasta, subliniind că ambiția de a obține o medalie este firească pentru orice concurent care intră într-o competiție cu dorința de a performa.

Paula Drăgușanu, terapeut din Fălticeni, a obținut locul II la Campionatul Național de Masaj de la Sibiu

Un moment special pentru Paula Drăgușanu a fost primirea medaliei de argint chiar din mâinile maestrei thailandeze KruLumpai Trainer, pentru care și-a exprimat aprecierea și admirația.

Terapeutul consideră că rezultatele obținute reflectă munca depusă, evoluția profesională și experiențele acumulate, dar și bucuria de a împărtăși cu ceilalți din cunoștințele și pasiunea sa.

De asemenea, aprecierile colegilor și arbitrilor, îmbrățișările și încurajările prietenilor au făcut ca experiența de la Sibiu să fie una cu totul specială.

Chiar dacă recunoaște că drumul spre locul întâi presupune în continuare muncă și perfecționare tehnică, Paula Drăgușanu privește cu satisfacție rezultatele obținute și consideră că fiecare experiență competițională contribuie la propria evoluție.

Mesajul său de la finalul acestei experiențe este unul care vorbește despre încredere, curaj și asumare: „Sunt oricum, așa cum am mai spus-o, campioana vieții mele!”.