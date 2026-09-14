Patru tineri, toți băuți, au scăpat ușor după un accident violent în noapte. Șoferul are 19 ani și băuse mult

La o săptămână după tragedia de la Fântâna Mare, cu doi tineri morți după ce mașina condusă cu viteză a ieșit în decor și a luat foc, un accident care putea avea și el consecințe dramatice a avut loc la Dolheștii Mari. Din păcate, nu putem să nu constatăm că din nou este vorba de tineri și de multă inconștiență.

Accidentul s-a produs sâmbătă, la ora 2.00 din noapte, la Dolheștii Mari, pe direcția Fălticeni către Dolhasca.

Un VW Touareg condus cu viteză excesivă a fost scăpat de sub control și s-a izbit într-o remorcă parcată în afara părții carosabile.

Echipajele medicale ajunse la fața locului au găsit patru tineri în mașină.

Cei patru tineri cu vârste cuprinse între 16 și 23 de ani aveau diferite traumatisme, dar erau în stare stabilă.

O primă constatare la fața locului a fost că tinerii preluați de echipajele medicale miroseau a alcool.

Din păcate, ulterior s-a confirmat că tânărul în vârstă de 19 ani, care era la volan, era în stare avansată de ebrietate.

Aparatul etilotest a indicat concentrația de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat, tânărului fiindu-i recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei exacte în sânge.

Polițiștii au deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă si conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

La fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială dotată cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD. De asemenea, Serviciul de Ambulanță Județean Suceava a alocat trei echipaje, dintre care unul cu medic.

Cei patru tineri implicați în accident au fost diagnosticați cu excoriații și alte leziuni ușoare, toți având și ingestie etanolică și halenă alcoolică.