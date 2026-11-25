Magistrații de la Curtea de Apel Suceava au admis, miercuri, 25 noiembrie, contestațiile celor patru inculpați arestați preventiv din luna iulie a acestui an într-un dosar de contrabandă cu țigări și constituire de grup infracțional organizat, instrumentat de procurorii de la DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava. Este unul dintre cele mai importante dosare recente de acest fel, pe această linie, a contrabandei cu țigări.

Prin decizie definitivă, Florin Dumitrescu, zis ”Lerțuc”, Alexandru Ștefan Schipor, Samuel Claudiu Filimon, zis ”Memeta”, și Gheorghe Marocico au fost plasați sub control judiciar. Vor fi așadar cercetați în libertate de acum încolo, dar cu un grafic de supraveghere pe care trebuie să îl respecte.

Perchezițiile din acest caz au avut loc în zilele de 2 și 9 iulie 2026, la Brodina, Straja, Ulma și la Vicovu de Sus.

Mașini de teren care preluau țigările și se deplasau pe drumuri puțin cunoscute. Cum încercau contrabandiștii să evite Poliția

Polițiștii de la BCCO Suceava și procurorii de la DIICOT au decis să acționeze după ce a rezultat că în intervalul februarie – 1 iulie 2026 au avut loc cel puțin 11 transporturi de țigări de contrabandă, în cantități mari. Țigările erau preluate de la ucraineni și introduse cel mai adesea pe fâșia verde a frontierei de stat, în zona Brodina – satele Falcău sau Lupcina.

Conform anchetei, țigările erau preluate cu mașini de teren (o parte dintre ele ridicate la percheziții) și transportate prin zone de teren accidentat, pe dealuri, albii de râuri, drumuri forestiere nemarcate, zone bine cunoscute de membrii grupării și foarte ferite de ochi în general.

A doua etapă a transporturilor, de la imobilul de deținere temporară către clienți, avea loc în intervalul orar 7.00-9.00, când avea loc schimbul de tură la nivelul unităților de poliție și când autorii credeau că sunt șansele cele mai mici de a atrage atenția, rezultă din ancheta DIICOT.

Pe parcursul cercetărilor s-au adunat date despre transporturile care, în luna iunie 2026, erau deja în număr mare, astfel că s-a decis să se acționeze.

La percheziții s-au găsit 37 de seturi de plăcuțe de înmatriculare

Mașinile aveau aplicate numere false de înmatriculare. De altfel, în urma perchezițiilor, au fost ridicate nu mai puțin de 37 de seturi de plăcuțe de înmatriculare, urmând a se stabili dacă erau în totalitate luate de la alte mașini ori efectiv falsificate.

Din ancheta coordonată de procurorii de la DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava rezultă că, începând cu luna ianuarie 2026, cei patru inculpați, plus încă alți cel puțin doi complici, au constituit un grup infracțional organizat în scopul comiterii infracțiunilor de contrabandă, constând în preluarea țigaretelor introduse ilegal în România, din Ucraina, fiind implicați ulterior și în transportul, depozitarea temporară a acestora și ulterior comercializarea lor.

La percheziții s-au mai găsit, printre altele, și 13 stații de emisie recepție, trei camere de vânătoare de supraveghere, dar și aproape 300 de saci din plastic negri folosiți pentru transportul baxurilor cu țigarete și alte bunuri de interes în anchetă.

Procurorii de la DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava continuă ancheta din acest caz, în vederea identificării tuturor celor implicați. Cei patru inculpați amintiți se bucură de prezumția de nevinovăție, până la o sentință definitivă a instanțelor de judecată.