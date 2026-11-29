Polițiștii specializați pe linie de antidrog de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Suceava, sub coordonarea procurorilor de la DIICOT Suceava, au pus în executare, sâmbătă, mai multe percheziții, în municipiul Suceava și nu numai, pentru depistarea în flagrant a unor traficanți de droguri de risc și de mare risc.

Acțiunile au fost realizate în flagrant, în cazul unor suspecți despre care se adunaseră deja date despre implicarea în deținerea și traficul de droguri de risc și de mare risc.

Ce știm cert la ora redactării acestei știri, duminică dimineață, la ora 10.00, este că au fost reținuți în arest patru inculpați, din care unul este polițist la Centrul de Arest Preventiv al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.