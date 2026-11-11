Patru paturi din arestul Poliției Suceava, rezervate în aceeași zi pentru autori de infracțiuni rutiere

Șefii Poliției Suceava și structurile din subordine continuă ofensiva față de șoferii pericol public, patru dintre ei fiind reținuți în arest numai marți, 10 noiembrie, pentru conducere sub influența alcoolului și/sau pentru conducere fără permis.

Este vorba de șoferi cu alcoolemii mari și foarte mari, doi dintre ei angajându-se și în urmăriri cu poliția după ei.

Unul dintre sucevenii puși sub acuzare era și băut și fără permis de conducere, în cazul său procurorii cerând și emiterea unui mandat de arestare pentru 30 de zile.

Beat turtă, a intrat violent într-un stâlp electric

Polițiștii Secției 4 Rurale Gălăneşti au continuat cercetările după ce, pe raza comunei Frătăuții Noi, pe DJ 291 – Costișa, au oprit pentru control un autoturism marca Hyundai, condus de un bărbat în vârstă de 56 de ani, din Siret, care mirosea a alcool.

Probele biologice au confirmat alcoolemia mare, de 2,25 la mie proba I, respectiv 2,06 la mie proba II.

S-a constituit o escortă a Poliției, iar suceveanul în vârstă de 56 de ani, din Siret, a ajuns în arestul IPJ Suceava.

Și polițiștii de la Gura Humorului au constituit o escortă pentru a-l duce în arestul de la Suceava pe un sucevean în vârstă de 52 de ani, din Drăgoiești, care, acum câteva zile, între Lucăcești și Berchișești, la ieșirea dintr-o curbă spre dreapta, a pierdut controlul asupra autovehiculului pe care îl conducea și a părăsit partea carosabilă prin stânga, unde a lovit și a distrus un stâlp electric.

Bărbatul era beat turtă, concentrația în aerul expirat fiind de 1,24 mg/l alcool pur.

Fugar de poliție, pe străzile din Fălticeni, băut și cu permisul suspendat

Gradul maxim de inconștiență a fost atins la Fălticeni, unde un tânăr în vârstă de 34 de ani, din satul Slatina, nu a oprit la semnalul unui echipaj de poliție, încercând să scape întâi la volan, iar apoi cu fuga pe jos.

Echipajul de la Fălticeni l-a încătușat și l-a dus la sediul Poliției municipiului Fălticeni, unde s-a constatat că are permisul de conducere suspendat și este sub influența alcoolului, rezultatul alcoolemiei fiind de 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În acest caz s-a întocmit dosar penal privind dubla infracțiune de conducere fără permis și sub influența alcoolului.

Inculpatul a fost reținut în arest marți, iar procurorii de la Fălticeni au formulat propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, care se va judeca la Judecătoria Fălticeni.

Tot de la Poliția Fălticeni a fost adus în arestul de la IPJ Suceava, marți, 10 noiembrie, un șofer care nu a oprit la semnal, pe strada Tudor Vladimirescu, acesta fiind urmărit și prins pe un teren viran.

În urma interogării bazei de date a rezultat că inculpatul nu deține permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule, iar autoturismul avea inspecția tehnică periodică expirată și nu deținea RCA valabil.

La momentul urmăririi, în autoturism se mai aflau și alți trei pasageri.

În acest caz este vorba ”doar” de infracțiunea de conducere fără permis.