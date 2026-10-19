Patru hoți care umpluseră o mașină cu cabluri din cupru tăiate și furate, prinși după o pândă în noapte a polițiștilor

Echipaje din cadrul Poliției municipiului Suceava au fost angrenate, în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-o acțiune de control care s-a finalizat cu prinderea în flagrant a patru hoți din Pașcani.

Acțiunea de pândă în noapte a fost derulată în zona centrelor de colectare din Burdujeni, în mai multe puncte, și a început duminică seară, după lăsarea întunericului, oamenii legii având probabil informații anterioare.

Polițiștii au reperat un VW, cu numere de Iași, care s-a perindat de mai multe ori în zona unei societăți de pe strada Nicolae Iorga, cu viteză redusă.

Autoturismul suspect a fost urmărit pe raza cartierului Burdujeni, în special pe străzile Putna, Nicolae Iorga, Privighetorii și Gheorghe Doja.

Flagrantul s-a realizat târziu în noapte, pe la 3.30. Polițiștii i-au surprins pe autori în timp ce încărcau în portbagajul și pe bancheta din spate a autoturismului mai multe valuri din cabluri electrice de mare tensiune din cupru, sustrase din perimetrul unei societăți.

Polițiștii au acționat la momentul oportun, când cablurile erau încolăcite, o parte fiind încărcate în autoturism, iar o parte în afara autoturismului.

Au fost depistați la fața locului patru suspecți, toți din Pașcani: doi bărbați de 43 și 58 de ani și doi minori de 16 ani.

Hoții au acționat cu ajutorul unui bomfaier și al altor scule pe care le aveau de acasă și au secționat mai multe cabluri pe care le-au înfășurat și ulterior transportat în zona autoturismului.

Cei patru au fost ridicați și duși la sediul Poliției municipiului Suceava, pentru audieri.

Prejudiciul nu este unul tocmai mărunt, 40.000 de lei, fiind recuperat în totalitate.

Organele de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul Biroului Investigații Criminale Suceava au dispus, duminică, față de toți cei patru reținerea în arest pentru 24 de ore.

Luni, 19 octombrie, se va solicita Judecătorului de Drepturi și Libertăți din cadrul Judecătoriei Suceava arestul preventiv 30 de zile pentru toți cei patru autori, inclusiv cei doi minori de 16 ani.