Patru ani fără Marcel Iliese, unul dintre cei mai respectați piloți militari și de linie din România

Vineri, 11 septembrie 2026, se împlinesc patru ani de la tragicul accident aviatic în care și-a pierdut viața Marcel Iliese, pilot originar din Arbore, un om care și-a dedicat viața aviației și formării noilor generații de aviatori.

Pilot militar și de linie, pilot de elicopter, instructor de zbor și mentor pentru mulți dintre cei care i-au urmat pașii, locotenent-comandorul în rezervă Marcel Iliese era considerat unul dintre cei mai experimentați aviatori din România și unul dintre cei mai cunoscuți instructori de zbor din țară.

După trecerea în rezervă, și-a pus experiența în slujba aviației civile, învățându-i pe cei aflați la început de drum să zboare. A lăsat în urmă nu doar o carieră remarcabilă, ci și respectul și amintirea celor care l-au cunoscut.

11 septembrie 2022

În seara zilei de duminică, 11 septembrie 2022, aeronava ultraușoară de tip WT-9 Dynamic la bordul căreia se afla Marcel Iliese s-a prăbușit pe un câmp din satul Hurjuieni, comuna Gălănești, județul Suceava, în apropierea graniței cu Ucraina.

Aeronava decolase de la Frătăuți, iar zborul avea caracter de instruire: alături de el se afla arhitectul sucevean Bogdan Adomniței, proprietarul aeronavei, care urma cursuri de pilotaj.

Niciunul dintre cei doi nu a supraviețuit impactului. În acea zi, județul Suceava se afla sub avertizare meteorologică de cod galben.

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) a publicat raportul final al investigației în ianuarie 2025. În lipsa supraviețuitorilor și cu un singur martor ocular, aflat la aproximativ doi kilometri de locul accidentului, investigatorii au putut formula doar ipoteze, fără a stabili o cauză certă a prăbușirii.

Condus pe ultimul drum de un sat întreg

La 15 septembrie 2022, Marcel Iliese a fost înmormântat cu onoruri militare în cimitirul din Arbore, localitatea părinților săi. Sicriul a fost purtat de militari vânători de munte din Vatra Dornei, iar deasupra traseului dintre biserică și cimitir au zburat, în semn de omagiu, patru aeronave: un avion militar Spartan și trei avioane civile. Familia, localnicii, colegii de zbor, foștii colegi de școală și prietenii l-au condus pe ultimul drum.

Cu acel prilej, primarul comunei Arbore, Dan Tiperciuc, a anunțat inițierea unui proiect de hotărâre pentru conferirea titlului de cetățean de onoare post-mortem al comunei.

Un gest pentru memoria Arborelui

Dincolo de carieră, Marcel Iliese a purtat o dragoste statornică pentru istorie și tradiții. Potrivit mărturiilor rostite la înmormântarea sa, el a fost cel care a găsit pe internet manuscrisele lui Toader Hrib – cronicarul țăran autodidact și întemeietorul muzeului sătesc din Arbore -, le-a achiziționat și le-a pus apoi la dispoziția tuturor.

Pentru ARH – Asociația ARBORE – Roots and Heritage, care păstrează vie memoria lui Toader Hrib, acest gest are o valoare aparte: o parte din memoria scrisă a Arborelui a rămas în patrimoniul comunității și datorită lui.

„Marcel Iliese a zburat departe, dar nu și-a uitat niciodată rădăcinile. Ne-a lăsat exemplul unui profesionist desăvârșit și, prin gestul său față de manuscrisele lui Toader Hrib, o parte din memoria scrisă a satului. Îi datorăm recunoștință – și datoria de a nu-l uita”, Mihai Hrincescu, președintele Asociației ARBORE – Roots and Heritage

„În această zi de aducere-aminte, gândurile noastre se îndreaptă către familia lui Marcel Iliese, către colegii și elevii săi, precum și către familia lui Bogdan Adomniței, alături de care și-a pierdut viața”, a mai spus acesta.

Povestea lui Marcel Iliese ne-a fost pusă la dispoziție de reprezentanții Asociației ARBORE – Roots and Heritage.