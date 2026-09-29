Comunitatea din Dolhasca l-a comemorat pe Alexandru Arșinel, la patru ani de la trecerea în veșnicie a marelui actor. Artistul a plecat la Ceruri pe 29 septembrie 2022, la vârsta de 83 de ani. Cu două zile înainte de împlinirea a patru ani de la moartea artistului, un grup de consilieri locali a organizat, alături de cetățeni ai localității, un moment de pomenire la Biserica „Înălțarea Domnului” din Dolhasca. Acțiunea comemorativă a cuprins un parastas și o agapă frățească, prin care comunitatea a dorit să păstreze vie memoria celui care a dus numele orașului natal pe marile scene ale României.

La slujba de pomenire au participat oameni care l-au cunoscut sau care i-au admirat activitatea artistică, dar și membri ai comunității pentru care Alexandru Arșinel rămâne, înainte de toate, fiul locului.

„Pentru noi, locuitorii din Dolhasca, rămâne însă și fiul acestor locuri, pe care le-a evocat mereu cu mândrie și dragoste”, au transmis inițiatorii acțiunii comemorative.

La patru ani de la dispariția sa, mesajul comunității este unul de recunoștință pentru omul și artistul care, de-a lungul unei cariere de peste cinci decenii, a devenit una dintre figurile reprezentative ale teatrului de revistă și divertismentului românesc.

„Este important să nu uităm oamenii care au făcut cinste locurilor din care au plecat. Alexandru Arșinel a purtat numele Dolhascăi cu mândrie și a vorbit de multe ori despre orașul său natal. Prin talentul și activitatea sa, numele acestui loc a ajuns să fie cunoscut în întreaga țară”, au mai transmis reprezentanții comunității.

Patru ani fără actorul Alexandru Arșinel. Dolhasca nu și-a uitat fiul devenit simbol al teatrului românesc

De la Dolhasca, pe marile scene ale țării

Alexandru Arșinel s-a născut la 4 iunie 1939, la Dolhasca, iar legătura cu orașul natal a rămas puternică de-a lungul întregii sale vieți. În numeroasele scenete și momente de divertisment pe care le-a interpretat, actorul a făcut referire la locurile natale, evocându-le cu umor și afecțiune.

Încurajat de mama sa, a susținut examenul de admitere la Facultatea de Teatru din București. În anul 1960 a avut prima întâlnire cu televiziunea și divertismentul, fiind ales să prezinte, alături de colega sa Cici Dumitrache, un spectacol televizat regizat de Valeriu Lazarov.

A absolvit facultatea în 1962, iar începuturile carierei sale profesionale au fost legate de Târgu Mureș, unde a activat în cadrul secției române a teatrului.

Din 1964, Alexandru Arșinel a devenit actor al Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, instituție de care numele său avea să rămână strâns legat. A jucat alături de nume importante ale teatrului românesc și a construit, de-a lungul timpului, o carieră impresionantă în teatru, film, radio și televiziune.

Patru ani fără actorul Alexandru Arșinel. Dolhasca nu și-a uitat fiul devenit simbol al teatrului românesc

Un cuplu artistic care a rămas în memoria publicului

Numele lui Alexandru Arșinel este strâns legat și de cel al Stelei Popescu, alături de care a format unul dintre cele mai cunoscute cupluri artistice din România. Cei doi au dat viață, timp de decenii, unor momente de teatru de revistă și televiziune care au rămas în memoria mai multor generații de spectatori.

Cupletele scrise de Puiu Maximilian și interpretate de cei doi au devenit repere ale divertismentului românesc, iar aparițiile lor au adus, de-a lungul anilor, umor și bună dispoziție în casele românilor.

Din 1998, Alexandru Arșinel a condus Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, îmbinând activitatea artistică cu cea managerială.

Patru ani fără actorul Alexandru Arșinel. Dolhasca nu și-a uitat fiul devenit simbol al teatrului românesc

Teatru, film, televiziune și radio

Activitatea sa artistică a depășit cu mult scena teatrului de revistă. Alexandru Arșinel a jucat în numeroase filme și seriale de televiziune, printre producțiile în care a putut fi urmărit numărându-se „Vacanță la mare”, „Cerul începe la etajul trei”, „Vară sentimentală”, „Colierul de turcoaze”, „În fiecare zi mi-e dor de tine”, „Miss Litoral”, „A doua cădere a Constantinopolului”, „Paradisul în direct”, „Războiul sexelor” și „Toată lumea din familia noastră”.

A fost, de asemenea, o voce îndrăgită de public în filmele de animație. A dat voce unor personaje precum Baloo, din „Cartea Junglei”, Șeriful, din seria „Mașini”, Micul John, din „Robin Hood”, și Auguste Gusteau, din „Ratatouille”.

În radio, a înregistrat numeroase piese pentru Teatrul Național Radiofonic, abordând atât texte clasice, cât și comedii și spectacole muzicale.

Artistul a avut și o pasiune pentru muzică, lansând mai multe albume și interpretând în spectacole melodii din repertoriul unor artiști precum Nat King Cole, Frank Sinatra, Engelbert Humperdinck și Tom Jones.

Patru ani fără actorul Alexandru Arșinel. Dolhasca nu și-a uitat fiul devenit simbol al teatrului românesc

O carieră răsplătită cu numeroase distincții

Pentru activitatea sa artistică și managerială, Alexandru Arșinel a primit de-a lungul timpului numeroase premii și distincții. Printre acestea se numără Premiul Special UNITER pentru Teatrul de Revistă, în 2000, Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, în 2004, precum și alte premii de excelență și recunoașteri pentru întreaga sa carieră.

În anul 2012, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate artistică, a primit o distincție specială din partea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.

Legătura sa cu locurile natale a fost recunoscută și oficial. Alexandru Arșinel a fost declarat Cetățean de Onoare al orașului Suceava și al orașului Dolhasca, iar începând din 2014, Casa de Cultură din localitate îi poartă numele.

Patru ani fără actorul Alexandru Arșinel. Dolhasca nu și-a uitat fiul devenit simbol al teatrului românesc

„Un om și un artist pe care Dolhasca nu l-a uitat”

Au trecut patru ani de atunci, însă pentru comunitatea din Dolhasca memoria sa rămâne vie.

Parastasul organizat la Biserica „Înălțarea Domnului” a fost, astfel, mai mult decât un moment de comemorare. A fost o reafirmare a legăturii dintre un mare artist și locul în care s-a născut.

„O comunitate care nu l-a uitat pe omul și artistul care a făcut cinste locurilor sale natale și care a dus numele lor mai departe, pe marile scene ale țării. Dumnezeu să-l ierte și să-i așeze sufletul în lumină!”, au transmis inițiatorii acțiunii comemorative.

La Dolhasca, numele Alexandru Arșinel rămâne legat nu doar de istoria teatrului românesc, ci și de istoria unui oraș care își amintește cu recunoștință de fiul său.