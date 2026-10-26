Patricia Timofte, în vârstă de 12 ani, a câștigat Marele Trofeu al unui concurs internațional de muzică din Bulgaria

Patricia Timofte, în vârstă de 12 ani, a câștigat recent Marele Trofeu al unui prestigios concurs internațional de muzică din Bulgaria, „Aurora Boreală”, ediția a XXX-a. La aceeași competiție, un alt sucevean, Carol Andrei Ieremciuc, în vârstă de 11 ani, a obținut Premiul I.

Organizat de Asociația „Severno Siyanie”, cu sprijinul municipalității Ruse, concursul a marcat anul acesta trei decenii de existență, reunind aproximativ 60 de concurenți, cu vârste cuprinse între 5 și 25 de ani, repartizați în cinci categorii de vârstă.

Într-o competiție internațională în care fiecare participant a încercat să impresioneze juriul prin calitățile sale vocale și interpretative, Patricia Timofte a reușit performanța de a câștiga Grand Prix-ul, cel mai important trofeu al concursului, devenind marea învingătoare a ediției aniversare.

Patricia Timofte și Carol Andrei Ieremciuc

Patricia își construiește deja un parcurs artistic impresionant, cu numeroase premii și trofee obținute la concursuri naționale și internaționale. Talentul său, expresivitatea interpretativă și munca susținută o recomandă drept una dintre tinerele voci promițătoare ale Sucevei.

O performanță deosebită a obținut și Carol Andrei Ieremciuc, laureat al Premiului I, care a primit una dintre cele doar cinci distincții de acest fel acordate în cadrul întregului concurs.

Cei doi tineri suceveni sunt pregătiți și îndrumați de profesorii Gabriela Morar și Andrei Morar, care contribuie prin experiența și dedicarea lor la dezvoltarea artistică și promovarea tinerelor talente.

„Suntem extrem de mândri de Patricia și Carol! Grand Prix-ul obținut de Patricia la un concurs internațional cu 30 de ani de tradiție este o realizare extraordinară, iar Premiul I câștigat de Carol completează un succes deosebit pentru școala noastră. În spatele acestor rezultate se află multă muncă, perseverență, talent și pasiune. Ne bucurăm că putem contribui la formarea unor copii care reprezintă cu cinste Suceava și România pe scene internaționale”, a declarat prof. de canto Gabriela Morar.

Patricia Timofte, în vârstă de 12 ani, a câștigat Marele Trofeu al unui concurs internațional de muzică din Bulgaria